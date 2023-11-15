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味全龍封王優惠！7-11今起「咖啡、飲料」第2件半價　全家優格6折

▲味全龍封王優惠今開跑，慶祝2023中華職棒總冠軍誕生，7-11限時3天指定品項任選第二件5折。（圖／業者提供）
▲味全龍封王優惠今開跑，慶祝2023中華職棒總冠軍誕生，7-11限時3天指定品項任選第二件5折。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

中華職棒34年台灣大賽，由味全龍隊睽違24年奪得冠軍，7-11今起推15大指定品項「任選第2件5折」優惠，包含咖啡、甜點、飲料，活動僅限3天，搶便宜快衝一波！全家則有金萱、桂花烏龍買1送1，平均15元開喝，還有鮮奶、優酪乳、優格隨買跨店取優惠組，最低下殺62折。

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7-ELEVEN慶祝2023中華職棒總冠軍誕生，11月15日至11月17日限時3天，「15大指定品項」任選第二件5折優惠。

🟡7-ELEVEN

📍門市第2件5折商品清單｜11月15日至11月17日

◾貝納頌咖啡(經典榛果拿鐵)290ml，35元
◾貝納頌經典曼特寧咖啡290ml，35元
◾貝納頌經典拿鐵咖啡290ml，35元
◾貝納頌極品鑑賞級咖啡250ml，45元
◾貝納頌莊園級極品咖啡250ml，45元
◾貝納頌咖啡TP375，28元
◾萬丹濃煮奶茶375ml，38元
◾萬丹芋頭飲375ml，38元
◾LCA506活菌發酵乳-清爽260ml，28元
◾農搾檸檬飲375ml，30元
◾農搾檸檬青茶375ml，30元
◾每日C 100%柳橙原汁220ml，30元
◾每日C100%柳橙汁瓶310，45元
◾每日C100%葡萄綜合果汁瓶310，45元
◾每日C 100%綜合果蔬汁瓶310，45元

全家則是感謝每一位「10號隊友」給予樂天桃猿隊最強勁的支持，門市、APP隨買跨店取亦推出指定商品優惠

🟡全家

📍APP隨買跨店取｜11月15日至11月28日

◾FMC金萱二十七 買1送1（原價30元、特價15元）
◾FMC桂花金烏龍買1送1（原價30元、特價15元）
◾ 林鳳營936ml鮮乳系列（全脂／低脂） 任選10入特價739元，71折（原價99元、特價74元）
◾ 萬丹鮮乳936ml 10入特價749元，71折（原價106元、特價75元）
◾ 林鳳營無加糖特濃重乳優格/林鳳營草莓特濃重乳優格，同品項5入特價111元，63折（原價35元、特價22.2元）
◾ 林鳳營實感莓果燕麥有料優格 4入特價111元，62折（原價45元、特價28元）

📍門市｜11月17日至11月19日

◾大杯特濃美式買1送1（原價55元、特價28元）
◾FMC氣泡水／檸檬氣泡水任選買1送1（原價29元、特價15元）
◾FMC鮮乳金磚派，同品項買1送1（原價40元、特價20）
◾FMC紅酒釀蘋果乾甜點，同品項買1送1（原價69元、特價35）

▲全家感謝「10號隊友」支持樂天桃猿！特濃美式、甜點「買一送一」限3天。（圖／全家提供）
▲全家感謝「10號隊友」支持樂天桃猿！特濃美式、甜點「買一送一」限3天。（圖／全家提供）

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