味全龍封王優惠！7-11今起「咖啡、飲料」第2件半價　全家優格6折

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🟡7-ELEVEN
📍門市第2件5折商品清單｜11月15日至11月17日
◾貝納頌咖啡(經典榛果拿鐵)290ml，35元
◾貝納頌經典曼特寧咖啡290ml，35元
◾貝納頌經典拿鐵咖啡290ml，35元
◾貝納頌極品鑑賞級咖啡250ml，45元
◾貝納頌莊園級極品咖啡250ml，45元
◾貝納頌咖啡TP375，28元
◾萬丹濃煮奶茶375ml，38元
◾萬丹芋頭飲375ml，38元
◾LCA506活菌發酵乳-清爽260ml，28元
◾農搾檸檬飲375ml，30元
◾農搾檸檬青茶375ml，30元
◾每日C 100%柳橙原汁220ml，30元
◾每日C100%柳橙汁瓶310，45元
◾每日C100%葡萄綜合果汁瓶310，45元
◾每日C 100%綜合果蔬汁瓶310，45元
全家則是感謝每一位「10號隊友」給予樂天桃猿隊最強勁的支持，門市、APP隨買跨店取亦推出指定商品優惠
🟡全家
📍APP隨買跨店取｜11月15日至11月28日
◾FMC金萱二十七 買1送1（原價30元、特價15元）
◾FMC桂花金烏龍買1送1（原價30元、特價15元）
◾ 林鳳營936ml鮮乳系列（全脂／低脂） 任選10入特價739元，71折（原價99元、特價74元）
◾ 萬丹鮮乳936ml 10入特價749元，71折（原價106元、特價75元）
◾ 林鳳營無加糖特濃重乳優格/林鳳營草莓特濃重乳優格，同品項5入特價111元，63折（原價35元、特價22.2元）
◾ 林鳳營實感莓果燕麥有料優格 4入特價111元，62折（原價45元、特價28元）
📍門市｜11月17日至11月19日
◾大杯特濃美式買1送1（原價55元、特價28元）
◾FMC氣泡水／檸檬氣泡水任選買1送1（原價29元、特價15元）
◾FMC鮮乳金磚派，同品項買1送1（原價40元、特價20）
◾FMC紅酒釀蘋果乾甜點，同品項買1送1（原價69元、特價35）