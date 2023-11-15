跨世代／賴清德挺制定《青年基本法》 18歲公民權關鍵在凝聚共識
《NOWnews今日新聞》今（15）日舉行青年論壇，邀請民進黨總統參選人賴清德到現場與現場600多位學生對談。面對台灣青年民主聯盟提問有關是否應該制定《青年基本法》以及推動「18歲公民權」，賴清德表示，未來會通過青年發展白皮書作為《青年基本法》的基礎、而18歲公民權的關鍵則是朝野要凝聚共識。
記者邱新博／台北報導
賴清德上午出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，並與青年交流、互動。在提問環節，台灣青年民主聯盟提問，台灣為保障青年權益，是否認同我國應制定《青年基本法》？並請具體說明將透過什麼方法，繼續推動「18歲公民權」？
賴清德表示，在希望國家工程系列記者會說，0-22歲投資國家未來，他未來當選後，會廣邀各界青年代表，聆聽大家聲音，擬定青年發展白皮書，凝聚白皮書後提供政府做參考，也作為青年基本法的基礎。
18歲公民權部分，賴清德說，民進黨已經推動多年，另外青年民主聯盟也花了很多的力氣，爭取國人的支持，到各地去宣講，這樣的精神令人欽佩，未來會持續推動。
但是，賴清德表示，18歲公民權要修憲，除了朝野支持，在立法院通過法案以外，還需要實質上的支持，立法院各個政黨有簽署，在投票的時候只要有一個政黨沒有實質支持，就會很難通過。在他當選以後，他會凝聚朝野的力量，大家共投來推動，只要朝野都支持、朝野政策領袖跟支持者號召，凝聚共識之後，修憲案就可以通過。