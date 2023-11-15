NBA／下一站湖人？傳公牛對交易Zach LaVine持開放態度
美國職籃NBA芝加哥公隊今年開季表現不理想，4勝7敗的戰績目前在東區排名第12，以Zach LaVine、Nikola Vucevic、DeMar DeRozan為首的先發陣容，可能將面臨拆夥。而今根據美媒消息指出，已經有多支球隊向公牛探詢交易Lavine的可能性，而公牛也對交易持開放態度，傳出包括洛杉磯湖人、邁阿密熱火及費城76人皆是潛在下家之一。
實習記者陳品翔/綜合報導
自從2017年成為「士官長」Jimmy Butler交易案的一部分，從灰狼轉戰來到公牛隊後，LaVine一直是公牛隊的頭號得分點，今年已經是他在公牛隊的第7個賽季。但自從2017-18賽季以來，公牛隊戰績為192勝284負，期間他們僅進入過一次季後賽，並在首輪就遭淘汰出局。
28歲的Zach LaVine，本賽季他在11場比賽中，場均貢獻21.9分、3次助攻和4.8個籃板。LaVine目前也正處於5年2.15億美元頂薪合約的第二個賽季。公牛隊在周一以 118:109 輸給公鹿之後，戰績降至4勝7負，下一場比賽將在周三主場迎戰奧蘭多魔術。
而球隊另一名主將DeMar DeRozan，公牛則是希望在合約到期前將他續留，雙方已經展開討論事宜，但雙方在年限和薪水方面仍存在分歧，34歲的DeRozan希望在承諾回歸之前，先看看球隊未來的發展方向。