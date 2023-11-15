街頭捕獲野生「西城男孩」！抵台直奔按摩店 親民模樣曝光
西洋經典天團Westlife 西城男孩從昨（14）日起一連三晚在台北流行音樂中心開唱，這是繼今年2月後延續秒殺高雄巨蛋返場，抵達後馬上與工作人員在車上回憶起每次來訪心得，他們對於「一年內能來兩次」超級期待，尤其是上次在高雄接地氣零偽裝前往「美髮店」洗加剪初體驗造成轟動的主唱馬克，一下塌飯店馬上直奔腳底按摩；團員尼克則是零偽裝在街頭覓食，興奮之情明顯可見。此外，主辦單位釋出11月15日、16日少量票券，要購票的粉絲千萬別錯過。
記者吳雨婕／綜合報導
西城男孩穿著一身筆挺西裝登場，並以歌曲〈Starlight〉、〈Uptown Girl〉為演唱會揭開序幕，主唱馬克大喊：「台北，很開心回來，有好多美好時光要帶給你們。」他們還表示：「來過很多次，每次來都覺得怎麼這麼美，大家都知道我們慢慢老了，但我們是一起變老的吧！一起來回味我們走過的青春時光。」
西城男孩在演唱會上，一連演唱多首經典歌曲，包含〈Swear It Again〉、〈Flying Without Wings〉、〈Nothing's Going to Change My Love For You〉等，他們也開玩笑逗樂粉絲，「1999年來到台北，有一千多個歌迷在機場接機，有沒有人當年在現場？小時候有Westlife海報的女孩，現在還有Westlife的海報嗎？」
此外，繼上一次來台主唱馬克光臨高雄在地美髮店，這一次馬克還沒抵台，就已經先發了自拍，並表示：「下一場重返台北，等等見！」團員尼克則是在抵台後，放上在街頭覓食的影片，零偽裝的親民模樣曝光。
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