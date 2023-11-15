借款卻需先匯錢？鹽埕警破解假貸款公司守住民眾血汗錢
高雄市1名人李姓女子有貸款需求，在臉書上發現信貸公司廣告，立即加入好友，表達欲借貸新臺幣4萬元，並傳送個人姓名及電話等聯絡資料，對方卻要提供銀行帳號，以利公司放款，未料客服稱已匯款但填錯帳號遭凍結，要求李女先匯款新臺幣2萬元至指定帳戶解凍，李女認為有詐且對方是重利貸款，遂報警請求警方協助。
記者郭凱杰／高雄報導
鹽埕警分局五福四路派出所警員蘇聖智、黃柏融，於前(13)日擔服巡邏勤務，約於19時27分許接獲報案，稱鹽埕區莒光街與大仁路口有民眾遇到詐騙並請求協助，員警立即前往現場處理。
經員警到場了解後發現該網站係一頁式廣告詐騙，並向李女解釋這種「解凍保證金」都是詐騙話術及套路，目的都是為了騙取被害人匯款轉帳，勸阻切勿匯款轉帳，以免辛苦血汗錢被剝削詐騙，李女頓時才發覺原來早已掉入詐騙陷阱而不自知，最後員警協助將其LINE好友封鎖，李女相當感激警方幫忙，保住了她的辛苦錢。
鹽埕警分局呼籲，網路看似簡單便捷的貸款，可能暗藏騙局，民眾加入不明社群，切勿輕易點擊不明連結，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套，遇有可疑狀況時，可及時撥打110或165反詐騙諮詢專線諮詢，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提匯款，以免誤入陷阱而遭受損失。