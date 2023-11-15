藍白合困局解方？宋楚瑜霸氣提解方：推我出來問題不就解決了嗎？
國民黨、民眾黨「藍白合」今（15）日上午進行二次協商，將於今（15）日上午登場，由前總統馬英九作為見證人。親民黨主席宋楚瑜對此喊話「其實藍白合只要推宋楚瑜出來參選，問題不就解決了嗎？」，不過對於藍白合能不能成局，宋楚瑜也坦言樂觀其成，但不容易「因為藍營內部有不同意見，且整合不同意見還不是最關鍵問題，聯合內閣才讓人民最不安」。
記者林莞茜／綜合報導
宋楚瑜今日在廣播節目中，接受主持人黃暐瀚專訪時，被問到這次怎麼沒出來選，回應「自己對台灣有感情、責任，但很可惜」，你可以問藍白「為何不讓宋楚瑜參選，其實藍白合推我出來選，問題不就解決了？」，不過最後表示，今年不再參選是因為資金不足，也不想再欠人情。
宋楚瑜說，國家領導人要有基本訓練，「我是少有黨政軍、國際、地方政治以及國會都受過訓練的人」，現在每個候選人都被叫去日本、美國補學分，直言「那為何不直接來請教修滿學分的我？」、「大家現在只看到在搶位置，但誰有這個經驗做這個位置？」
不過針對「藍白合」，宋楚瑜則坦言對此樂觀其成「但不容易」，他說，主要是國民黨內部都有不同的意見，要整合這些不同意見還不是最關鍵的問題，聯合內閣讓人民最不安心。