國民黨內鬥？遭爆提全民調前赴中 蕭旭岑痛批「自己人打自己人」
正逢藍白合會談期間，鏡週刊報導，前總統馬英九拋出藍白合全民調主張前，馬英九基金會執行長蕭旭岑恰巧訪中3天，更曾會見國台辦主任宋濤，影涉藍白合議題可能與中共有關。蕭旭岑出面受訪痛批，他本來以為是綠營抹紅，結果發現是自己人模仿抹紅的行徑。這個爆料非常荒謬，根本是烏龍爆料，把學術活動誤認為台辦，他是參加北京大學主辦的北京論壇，完全沒有參加任何台辦的活動或交流，也沒有見到國台辦主任宋濤，他並呼籲自己人別再打自己人，打民眾黨、打馬英九又打他，他是相忍為黨，也請侯辦惡補一下兩岸常識。
記者余祥／台北報導
蕭旭岑指出，北京論壇是國際知名學術論壇，今年是二十週年，邀請前日本首相鳩山由紀夫等重量級貴賓，與會的都是大學校長與學者。今年七月馬英九基金會邀請北京大學等五所大學師生來訪，北大書記郝平當時就邀請馬英九基金會率領學者參加。東吳、文化兩個大學校長，九位國內學者隨同馬英九基金會參加北京論壇，是純學術交流活動，完全扯不上政治，問問這些校長學者就知道了。
蕭旭岑表示，為了藍白合大局，他會相忍為黨，但還是請侯辦的朋友多惡補一下大陸事務的常識。同時他也很心疼侯友宜，內部有人專打民眾黨、打馬總統，今天打他，「這不是請鬼拿藥單嗎？」但為了大局，他會忍。
至於黨內質疑，馬英九提全民調與中共有關，蕭旭岑痛批，可笑的邏輯，難道副主席夏立言去大陸回來後他說的話都是大陸指使的？兩岸交流這麼多年，難道他們沒有自己的主體性？這是民進黨才有的邏輯。
蕭旭岑說，馬英九是擔心總統跟立委選情，且全民調行之多年，在澄清烏龍爆料後，希望大家有所了解，侯辦的人如果不了解建議去惡補一下。