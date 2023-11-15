跨世代／賴清德支持綠色轉型！解答具體作法　淘汰石化燃料規劃曝

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賴清德指出，台灣面臨的諸多難題的其中之一，便是氣候危機下的產業轉型。台灣跟世界上140多個國家都有同樣的使命，要在2050年前達到「淨零碳排」的轉型，台灣基本上要靠科技和法律的兩個基礎，在2030年前投資新台幣9千億元，帶動民間社會一起響應，讓台灣能夠順利地完成四大產業，能源轉型更安全、企業轉型更有競爭力、社會轉型更有韌性和生活轉型更永續。
賴也說，立法院通過《氣候變遷因應法》，該法條已經載明了「碳交換」的機制，未來下一個階段政府也會定義「碳排權」和「碳交換」，跟國際社會合作往「零碳排」方向前進，因此台灣必須跟國際接軌，碳費也要被歐盟所接受。
賴還提到，2030年起將針對鋼鐵、水泥和石化產業課徵碳稅，同時邀請電子產業、紡織業等等六大產業，形成減碳小組的工作會議，共有40幾家企業參與會議，現在從高碳排往低碳排進行，未來會推廣到零碳排。另外政府也打算發展綠能，綠能發電的佔比在2021年的佔比已經高過核電，政府與企業應共同合作，並提供機會讓社會參與，才能妥善地因應氣候變遷，並進行綠色轉型。
2024年總統大選青年論壇由《NOWnews今日新聞》與台灣青年民主協會共同舉辦，除了邀請賴清德外，今天下午也邀請民眾黨總統參選人柯文哲與會，並提出對青年政策的看法。而另外兩位總統參選人，即國民黨總統參選人侯友宜及獨立參選的鴻海創辦人郭台銘則因另有行程，婉拒出席。
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