見運將抽菸上前制止爆衝突！板橋行人遭毆倒地　下秒被休旅車輾死

跨世代／賴清德支持綠色轉型！解答具體作法　淘汰石化燃料規劃曝

▲民進黨總統參選人賴清德今（15）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，針對青年提出「綠色轉型」議題作出回應。（圖／NOWnews攝影中心）
▲民進黨總統參選人賴清德今（15）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，針對青年提出「綠色轉型」議題作出回應。（圖／NOWnews攝影中心）

記者賴正琳／台北報導

總統參選人賴清德今（15）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，民進黨總統參選人賴清德與學生面對面，大談青年政策。除了NGO團體的提問環節，也特別開放學生提問環節，讓學生直接當總統大選的「青年面試官」。面對青年提問關於「綠色轉型議題」，賴清德表示如果當選，未來會朝「零碳排」的方向前進。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名青年在現場提問，本次的總統參選人都承諾會在2050年前達成「零碳排」，然而尚未說明具體時程以及作法，因此想請問賴清德針對「綠色轉型」以及「淘汰石化燃料」的政策上，有什麼具體規劃？

賴清德指出，台灣面臨的諸多難題的其中之一，便是氣候危機下的產業轉型。台灣跟世界上140多個國家都有同樣的使命，要在2050年前達到「淨零碳排」的轉型，台灣基本上要靠科技和法律的兩個基礎，在2030年前投資新台幣9千億元，帶動民間社會一起響應，讓台灣能夠順利地完成四大產業，能源轉型更安全、企業轉型更有競爭力、社會轉型更有韌性和生活轉型更永續。

賴也說，立法院通過《氣候變遷因應法》，該法條已經載明了「碳交換」的機制，未來下一個階段政府也會定義「碳排權」和「碳交換」，跟國際社會合作往「零碳排」方向前進，因此台灣必須跟國際接軌，碳費也要被歐盟所接受。

賴還提到，2030年起將針對鋼鐵、水泥和石化產業課徵碳稅，同時邀請電子產業、紡織業等等六大產業，形成減碳小組的工作會議，共有40幾家企業參與會議，現在從高碳排往低碳排進行，未來會推廣到零碳排。另外政府也打算發展綠能，綠能發電的佔比在2021年的佔比已經高過核電，政府與企業應共同合作，並提供機會讓社會參與，才能妥善地因應氣候變遷，並進行綠色轉型。

2024年總統大選青年論壇由《NOWnews今日新聞》與台灣青年民主協會共同舉辦，除了邀請賴清德外，今天下午也邀請民眾黨總統參選人柯文哲與會，並提出對青年政策的看法。而另外兩位總統參選人，即國民黨總統參選人侯友宜及獨立參選的鴻海創辦人郭台銘則因另有行程，婉拒出席。

更多「2024總統大選青年論壇」相關新聞。

跨世代／反對與中簽和平協議、服貿　賴清德憂得不償失籲信賴台灣

跨世代／學生直問88槍案！賴清德細數台南作為　喊戰柯、侯比政績

跨世代／民團憂LGBT族群校園處境　賴清德主張深化性平教育

跨世代／保障年輕人就業　賴清德：將推上市櫃公司最低薪資審查

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞