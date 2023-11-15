JR東日本大飯店吃到飽優惠！加LINE好友　8點後「晚晚餐」買1送1

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11月份鉑麗安全日餐廳自助餐檯菜色特別呈獻「秋蟹海鮮季主題」，包含多款新鮮海港美食，如現流煎魚、白蘭地烤生蠔、三點蟹、紅蟳、白蝦、活大蛤蠣等。主廚團隊也推出備受好評的鹽烤菲力佐焦糖紅酒醬汁、普羅旺斯香草烤羊肋排、法式燉牛舌等美食料理，滿足饕客挑剔的味蕾。同時，本月份還有來自日本秋田美食，如「日式燻蘿蔔普切塔」、「秋田油漬叉牙魚」、「米棒鍋」及「橫手炒麵」等日本東北美食料理。
12月份主廚團隊推出「聖誕節主題自助餐」，提供豐盛的節慶菜單，包括爐烤美國牛肉、法式燉牛舌、普羅旺斯香草烤羊肋排、烤生蠔、三點蟹、麵包蟹、旭蟹、白蝦、現流清蒸鮮魚等。同時還有聖誕節的傳統美食如栗子濃湯、暖冬鍋物和韓式泡菜豬肉鍋應有盡有。12月24日和25日聖誕節平安夜，主廚團隊將精心準備「香烤火雞佐蔓越莓醬汁」光。 Brilliant鉑麗安全日餐廳平日午餐1,480元、假日午餐1,680元、平日晚餐1,480元、假日晚餐 1,680元（服務費另加）
另外，台北寒舍艾美酒店探索廚房也將於今（15）日起午晚餐推出「冬の和食祭」日本美食節活動，廚藝團隊端出「壽喜燒」、「關西御好燒」、「鮑魚雞白湯拉麵」與「朴葉牛」等，暖胃也暖心。同時，爐烤區也限時加碼祭出炭烤松葉蟹腳，搭配暢飲沙瓦及角嗨。探索廚房每位成人平日午晚餐 1,690 元+10%、假日午晚餐 1,890 元+10%。
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