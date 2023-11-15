Red Velvet新專輯等6年！橫掃35國排行榜冠軍 IRENE「很欣慰」
南韓人氣女團Red Velvet，終於帶著新專輯《Chill Kill》回歸歌壇。這不僅是時隔1年的回歸，更是團體久違6年的全新正規專輯，從預告開始的詭譎氛圍便引起全球粉絲高度的期待與關注。專輯發行後攻占35個地區iTunes專輯排行榜冠軍，受到廣大粉絲的喜愛。
記者羅凌筠／綜合報導
對於睽違6年的正規專輯，IRENE表示：「沒想到離上一張正規專輯已過了6年，時間過得真快，但這期間一直都有進行活動，嘗試多種風格，所以為了在這張正規專輯展現至今從未呈現過的面貌，開過多次會議，努力地進行製作，如今看到結果覺得很欣慰，希望大家會喜歡。」
主打歌〈Chill Kill〉是首具戲劇性的流行舞曲；Chill Kill意指「打破寂靜的事件或存在」，歌詞講述因突然登場的Chill Kill改變了原本寂靜世界的愛情故事，即便是悲劇仍歌唱著希望渴求著對方，呈現出Red Velvet獨特的明亮悲劇。
JOY表示歌曲能同時欣賞到冰冷與溫暖充滿希望的旋律，這樣特別的雙面性便是亮點。為了完美呈現歌曲特點，成員公認是專輯中錄音最困難的歌曲，更透露目睹過未剪輯的錄音幕後影片，各個表情痛苦猙獰，擔憂曝光。
新歌MV描繪面臨著危機無法避免的姊妹的故事，不僅緊張感十足又有感性的故事情節，成員們親自演繹不同性格的姊妹，高度投入的演技與表演相融合，留給觀眾強烈的餘韻。YERI表示難得拍攝戲劇型式的MV，最困難的是要和成員一起演戲，常常都會變成忍笑挑戰。
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