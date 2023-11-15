陶喆無預警曝喜訊！「好消息時間在12月」 粉絲完全免費
陶喆近來接連推出多首音樂新作，今（15）日更宣布將在12月15日晚間8點，舉辦「Bring The Light In 歡迎光臨」線上演唱會。這場線上演唱會，陶喆決定將出道25周年的作品，濃縮成2小時的精華，且粉絲可以免費線上觀看，此外，他也宣布好消息，明年將會有全新巡演，以及推出新專輯。
記者吳雨婕／綜合報導
「Bring The Light In 歡迎光臨」線上演唱會，可說是充滿獨特感官體驗的演出，完全創造出一種「沈浸式」的表演方式，不僅讓百位邀請來現場的觀賞嘉賓，能與歌手和樂手毫無距離；在錄製的設計上，安排數十個機位鏡頭流暢的運動攝製，讓不在現場的觀賞者如臨現場。
陶喆決定將25周年的紀念演唱會濃縮成2小時的精華，將於LINE TODAY平台獨家播出，全程免費觀看。在這場演唱會尾聲，陶喆有可能祭出全新作品彩蛋與樂迷搶先分享，屆時務必準時關注收看。
陶喆繼日前登上韋禮安演唱會擔任嘉賓，今天除了宣布線上開唱，他更宣告從明年（2024年）開始將有更多音樂驚喜要獻給樂迷，包含個人全新創作專輯推出、全新巡迴演唱會展開，請粉絲們拭目以待，用這場線上演唱會來一同揭幕，回歸音樂本質進行一場無距離的靈魂交流。
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