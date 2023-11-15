小資族搶進、存股族逢低加碼ETF！00929戶數季增加最多居冠

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若進一步分析近三個月增加戶數發現，前五名皆是高股息類型，其中規模突破千億元大關的復華台灣科技優息（00929）增加1.7萬戶、增幅163%居冠，其次群益台灣精選高息（00919）也增加1.4萬戶。
ETF定期定額交易戶數位居冠亞軍則為國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056），雖然近一季股價受AI概念股波動較大衝擊，不過，近三個月戶數仍各增加近萬戶，凸顯行情回檔，不減投資人對台股配息型ETF的熱愛，並抓緊波段低點定期定額進場。
Cmoney統計（截至2023/11/14），00929、00919、00878、0056等熱門台股ETF自8月以來股價報酬分別為11.1%、4.5%、0.49%、-4.51%，同期間加權及電子類報酬指數則為-0.7%、0.94%；00929成分股皆為電子股，不過透過選股機制展現跟漲抗跌，吸引投資人及資金持續流入。
投信業者表示，定期定額適合台股等波動度較大、中長期處於成長趨勢的投資市場，且具有分批進場、平均成本、分散風險等特色，可做為資金較有限的小資族，或者金較充裕但想要簡單投資、避開市場大幅波動的投資人參與ETF的投資方法。
復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，台股過去三個月歷經較大波動修正後，隨美債殖利率回落、總體經濟有望落底，加以半導體等電子產業需求回溫，將有利以電子業為主的台股復甦，建議可透過一籃子電子股布局的ETF掌握2024回升契機。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。