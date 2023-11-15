愷樂情史坎坷！分手500億富二代 昔「奪命叩20通電話」遭痛甩
藝人愷樂（蝴蝶姐姐）因遭周揚青爆料，介入她和羅志祥的感情後，消失演藝圈3年。今（15）日愷樂被爆當年離開台灣嫁給上海醫生，目前已離婚，低調回到台灣。回顧愷樂戀愛史，她曾傳出交往李沛旭、500億身價大亨兒楊政龍、歌手K. Swo，屢次被劈腿，和男模交往因1小時還打20通電話遭通甩，她戀情總是無疾而終，感情路可說相當坎坷。
記者黃盈容/綜合報導
愷樂過去受訪時說過，曾經挑對象只看外表，只要單眼皮、壯、高、帥她就會衝了，難怪在感情路上總是跌跌撞撞。她在蝴蝶姐姐時期，也曾與長得不錯的男模交往，但對方卻約砲、把妹樣樣都來，還曾對外抱怨，愷樂會奪命連環call，有時候1小時還打20通電話、傳30封簡訊，相當沒安全感，最後2人沒有結果。
愷樂2006年曾大方認愛李沛旭，2人因拍偶像劇譜出戀曲，沒想到才1年男方就爆出劈腿，傳出愷樂當場抓包李沛旭與女生曖昧簡訊與電話，最後只能選擇黯然退出。
愷樂與身價高達17億美元（約新台幣510億元）的香港英皇集團主席楊受成兒子楊政龍也曾短暫交往，當時為了和男友見面，愷樂還經常台灣、香港兩地跑，可惜對方忙工作，加上身邊不少桃花，愷樂成了可有可無的存在。傳出最後楊政龍受不了愷樂「個性太黏」，提出分手。
愷樂和嘻哈歌手K. Swo曾交往6年，分手後2人仍是朋友，當初爆出介入羅志祥和周揚青時，K. Swo還暖心隔空向愷樂喊話，要她加油，不用去管別人怎麼說。2021年愷樂爆祕婚時，K. Swo也傳訊詢問，愷樂則回他「怎麼可能」。
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