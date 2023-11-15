愷樂神祕老公被親友爆料是富商、醫生 本人打臉婚訊「怎麼可能」
愷樂（蝴蝶姐姐）自從坦承和老闆羅志祥（小豬）有不倫關係，向正宮周揚青道歉後便消失演藝圈3年，期間傳出她祕密嫁作人婦，對象為一名上海醫師，男生不介意愷樂的負面新聞，媒人是閨密朱安禹（小蜜桃姐姐），不過又有一說男方其實是富商，對此，愷樂的前男友曾代為否認結婚消息，如今傳出她離婚返台，有意復出，動向再度備受外界關注。
記者楊穎軒／綜合報導
2年前，週刊根據知情人士爆料，愷樂爆發醜聞後，父母希望她有個好歸宿，好友小蜜桃於是牽線一位在上海執業的醫生，男方不但不在意愷樂的過往，還陪伴在她身邊不離不棄，才讓愷樂決定託付終身，小倆口穩定交往一段時間後，赴美國低調登記完婚，愷樂正式成為醫生娘，而愷樂聽從婆家建議，不再復出藝能界。
然而，後續有圈內人指出，愷樂的老公是從商，不是醫師，家境很好，愷樂經常飛去上海約會，說法眾說紛紜，而當年愷樂的婚訊被爆出，媒體求證小蜜桃姐姐，她說：「不好意思，以後請不要問我了，別人的事不想插手。」與愷樂有過一段情的歌手K. Swo（許晉豪）透露，曾傳訊息向愷樂確認婚訊，對方回說「怎麼可能」，等同否認結婚傳言。
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