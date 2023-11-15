影／勇士、灰狼爆發嚴重衝突！D.Green、K.Thompson都被驅逐出場
金州勇士今（15）日在主場迎戰明尼蘇達灰狼，但不料這一場季中錦標賽開打後沒多久，雙方就陷入大亂鬥，Draymond Green、Klay Thompson和Jaden McDanields都因參與衝突，遭到驅逐出場。
記者黃建霖/綜合報導
勇士近期陷入連敗，今天主將Stephen Curry又因膝蓋扭傷缺陣，此役開賽教練和球員都展現自己對於勝利的渴望，場上動作和情緒也比較多，開賽沒多久雙方就發生一次激烈的衝突。
本場比賽開打後不到2分鐘，在一次搶下籃板發動快攻的回合中，Klay Thompson和Jaden McDanields拉扯在一起，兩人也立刻纏鬥在一起，K湯球衣甚至都被撕破了。Green為隊友出頭也加入戰局，勇士和灰狼球員都過去將他給拉抱住，才沒有讓衝突進一步擴大。
Draymond Green、Klay Thompson和Jaden McDanields最終遭到驅逐出場，這對於本來就少了Curry的勇士來說，無疑是雪上加霜。
勇士隊在開賽2分鐘後就失去了昔日5名先發球員中的3名，這也是他們8年4冠王朝的三巨頭。目前球隊在首節暫時以20:15領先。