龍年版金門高粱上市！鑲施華洛世奇超吸睛 國師挑選吉祥色喻豐收
延續兔年水晶生肖酒推出後的熱烈迴響，黑松攜手金門酒廠再推「晶彩盛年金門高粱酒-2024龍年版」水晶生肖系列酒，瓶身以「豐收金」為基調，生動的「龍抬頭」鑲嵌施華洛世奇（Swarovski）元素水晶，燦金的光澤象徵龍年春天甦醒的豐饒收穫，加上龍本身具有的「人中之龍」寓意，此款水晶生肖系列酒，蘊含著富饒豐收的祈願，是龍年必收的強運酒款，即日起（15日），已於全台各通路陸續限量上市。
記者鄭妤安／台北報導
水晶生肖系列酒「晶彩盛年金門高粱酒-2024龍年版」，以生動的「龍抬頭」鑲嵌30mm Swarovski元素水晶，展現高貴質感，秉持著水晶生肖酒系列的祈願精神，企盼2024龍年龍運大發、收穫豐盛。黑松指出，古諺說「二月二，龍抬頭」，指的正是春季萬物即將復甦的景象，此款水晶生肖酒呼應了龍年豐收意涵，適逢歲末時節，不僅是生肖屬龍的長輩最佳禮品，更是龍寶寶的必備出生紀念酒，傳達了祈願成為「人中龍鳳」的好寓意。
此次同樣邀請到「國師」唐綺陽挑選2024年吉祥色–「豐收金」，盼眾人皆朝著目標全力奔馳並歡欣豐收。龍年水晶生肖酒鑲嵌閃耀水晶，玻璃瓶典雅高貴，搭配量身訂做的特調酒體，溫潤感交織著豐富層次，開瓶瞬間即可感受酒香綿延，穿透力如祥龍飛昇般；入喉之後，豐富的香氣化為盤龍，纏繞著舌頭味蕾，如龍盤繞一般的長而悠遠，醬香、陳香、窖香與果香環環相扣，在口腔中不停打轉；最終，口中留下扎實的熟糧香與梅麴味，彷若潛龍一般凝練，更為前段的繽紛風味完美收尾。
「晶彩盛年金門高粱酒」的生肖酒系列集藝術感、祈願豐收的閃耀與美好，並以最高等級精品珠寶打造高貴質感，無論收藏或送禮都能彰顯出色的個人品味。「晶彩盛年金門高粱酒-2024龍年版」每瓶建議售價5600元，全台限量1萬6000瓶，即日起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣；金酒公司在台指定直營門市（台北／桃園／台中／高雄店）可洽詢購買。