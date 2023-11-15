全球首創！高市觀光局打造壽山動物園科技新體驗

全球首創！高市府觀光局為響應高市府打造新動物園運動的願景，於14日假壽山動物園召開「探索壽山新世界-5G科技新體驗」記者會啟動5G科技新體驗場域，未來遊客免費下載「壽山動物園官方APP」後，可享各項加值應用服務，亦可使用類似寶可夢的遊戲模式，遇到緊急情況可按「HELP」。
記者郭凱杰／高雄報導
高市府觀光局與亞旭電腦在經濟部產業技術司 A+企業創新研發淬鍊計畫支持下攜手合作，14日召開「探索壽山新世界-5G科技新體驗」發布記者會，以5G高速度、大寬頻、低延遲特性建置壽山動物園「5G動物園開放平台」；不僅推出壽山動物園APP，提供數位入園導覽，同時結合AR提供合影、解謎等互動遊戲服務，讓壽山動物園獨步全球，成為全國全球首創科技互動、導入智慧觀光的「智慧動物園」，提供遊客科技新體驗。
副市長林欽榮表示，這次以壽山動物園作為試驗場域，將概念驗證(Proof of Concept, POC)進化為商業驗證(Proof of Business, POB)。且透過「壽山動物園APP」導航至犀牛廊道，並以AR眼鏡觀看彩繪動物，路程中也經由5G串流影像觀看非洲象日常、與虛擬的白犀牛進行AR合影非常有趣！
觀光局長高閔琳表示，壽山動物園透過導入5G AIoT 數位科技的應用服務，提升壽山動物園展場的豐富性及園區環境，增加動物相關的數位內容服務、饒富知識性意的互動遊戲，不但開啟了觀光旅遊服務的全新模式、讓遊客擁有不同以往的遊園體驗，也讓壽山動物園成為融入科技、寓教於樂的「智慧動物園」，並成為高雄作為智慧城市，獨步全球、全球全國首創、絕佳的生命教育場域。
高閔琳也指出，透過5G專網建置和 LBS（Location-Based Service）行動定位技術服務，遊客只要下載「壽山動物園APP」，開啟園區導覽服務，就可以有效定位導航並規劃遊園路徑；隨著遊園路線自動推播的資訊，輕鬆取得動物相關的背景知識和完整的介紹、園區內的最新資訊，還可以在遊園過程中，與虛擬的七大明星動物——台灣黑熊、水豚、狐獴、非洲象、黑猩猩、羊駝及白犀牛進行AR動物明星合照。