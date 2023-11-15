蕭煌奇跳槽回娘家！急甩前東家 宣告「明天就能上班」
蕭煌奇2023下半年宣告全新動向，正式公布加盟華納音樂，並預告將陸續推出全新音樂作品，對於再次成為華納一員，蕭煌奇說：「像是回娘家，很興奮！」對於未來的期許，蕭煌奇也分享希望除了音樂風格能更寬廣，讓世界角落都能聽見自己的音樂，也許願透露近期最希望能代言按摩椅，還有吃了能讓他療癒的食物，表示相當期待與全新華納音樂團隊擦出更多的火花。
記者吳雨婕／綜合報導
今（15）日蕭煌奇公布好消息，與華納音樂一同宣布正式加盟華納音樂，並預計在明年推出新專輯，與華納音樂一直有著很深的淵源與合作關係的蕭煌奇，提到過去在華納音樂創下了許多里程碑，包括拿到金曲獎的時期也幾乎都是跟著華納音樂的同事們一起共享榮耀，因此對於「回歸」華納的心情亦是相當開心，他幽默表示：「感覺就像回娘家！其實跟華納音樂的關係一直沒有斷過，包括唱片、版權，還有這邊的舊同事、新同事們！這裡的一切我都很熟，可能比一些同事都還要熟悉，感覺我明天就可以來上班了，從今天開始，我就是華納的一員！」
蕭煌奇還提到：「過去華納的團隊給了我很多幫助，無論在我的視野、音樂上都成長了很多，這次加盟看到新的團隊，很期待跟新朋友們一起玩音樂，希望作品的面向可以更寬廣，自己也能感受到不一樣的東西，接下來幾年的歲月，所有人都可以把我當成哥哥，能夠藉由大家的專業一起讓蕭煌奇的音樂在世界角落都聽得見！」
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