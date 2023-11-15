跨世代／與青年直球對決！賴清德自信可與柯、侯比清廉　

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賴清德強調，將在總統蔡英文四大堅持之上，提出和平四大支柱行動方案，包括須建立台灣的威懾力、經濟安全是國家安全、基於與全世界民主國家建立夥伴關係，最後則是穩定而有原則的兩岸關係領導能力。自己會支持兵役恢復一年，沒有延長計畫，希望所有年輕人在服義務役時，都能有所收穫，無論在專業、身體體魄與國家貢獻上能有成就感，有別於以往當兵在數饅頭、拔草、練刺槍術傳統做法。
賴清德也說明，自己會強化經濟安全，目前正逢全球產業鏈重組，台灣具備多項產業優勢，要在新的供應鏈上站穩腳步，強化經濟韌性，要和民主陣營站一起、肩並肩，避免極權主義者輕舉妄動，要靠實力，達到避戰、和平的目標。台灣也願意在對等尊嚴下，與中國交流合作、促進兩岸福祉，進而穩定台海關係、促進印太和平發展，台灣追求民主和平，是希望人民當家作主，其具體實現是人權受到保障，支持立法院成立修憲委員會、推動18歲公民權、建立三權憲政體制，把監察院及考試院廢除，也要靠修憲委員會蒐集民間意見，由下而上凝聚共識、推動憲改。
進入NGO團體抽問環節，首先「台灣勞工陣線」提問國內低薪問題，賴清德說明，這幾年無論擔任行政院長到參選總統，都希望發展台灣經濟，讓台灣企業能佈局台灣、佈局全球，過去這幾年成功引入2兆以上資金，外資對台投資也不斷加碼，在這種狀況下勞力需求增加，薪資自然提高。也拋出上市櫃公司要募集資金，政府審查時可提出薪資審查的附帶要求。
「民間司法改革基金會」提問詐騙猖獗具體作為，賴清德回應，若以醫學領域來講，就分為預防跟治療，就預防而言，讓社會有防詐意識很重要，不管是在社團、社會或學校，要不斷持續教育社會大眾；治療方面，立法院通過打詐5法，透過法律制裁。
「經濟民主連合」提問是否與中國簽署和平協議？是否會重啟服貿協議與貨貿談判？賴清德斬釘截鐵地說，這都必須先接受中國「一中原則」與九二共識，等於是要台灣先讓渡主權，直言不能為了解決眼前的問題，造成更長遠更巨大的問題，絕對得不償失，和平協議若有效西藏不會這麼慘；10年後的台灣，服貿也不是目前所須，「與其依賴中國，不如信賴台灣，我們會越來越好。」
「台灣同志諮詢熱線」問及LGBTI+（多元性別）在校園處境，賴清德則說，過往時任台南市長，也曾在台南議會上勸反對同性婚姻的議員去接受同婚，後來在台灣社會共同努力下通過婚姻平權，台灣成為亞洲第一個通過同婚的國家，要解決問題，最重要的是要持續強化性平教育。
最後是「台灣青年民主協會」提問是否制定《青年基本法》並持續推動18歲公民權，賴清德認為，未來會通過青年發展白皮書作為《青年基本法》的基礎、而18歲公民權的關鍵則是朝野要凝聚共識，只要朝野都支持、朝野政策領袖跟支持者號召，凝聚共識後，修憲案就可以通過。
賴清德也在現場與青年直球對決，有學生辣問台南88槍槍擊案黑金爭議，能源轉型背後龐大利益恐私相授受，賴清德表示，自己在擔任台南市長7年，這些衝突事件通通都沒有發生，並細數過往清廉政策。而學生追問同黨台南市長黃偉哲、立委郭國文補選等問題又該如何解釋？賴清德笑稱，「看看黃偉哲在民進黨內是哪個團體，你就知道了」，引起全場驚呼。他自信稱「可以去了解，我和柯文哲、侯友宜當市長，哪個人任內清廉度最好？」
現場有學生提問，現任總統蔡英文已700多天沒開記者會，也很少接受媒體聯訪，現行體制下總統很難受到監督。賴清德回應，若當選總統，接到立院邀請進行國情咨文報告，必定會依《憲法》及《立法院職權行使法》，欣然履行總統應有的責任。
關於學生提問「綠色轉型」以及「淘汰石化燃料」具體規劃，賴清德說，要在2050年前達到「淨零碳排」的轉型，要靠科技和法律的兩個基礎，在2030年前投資9千億元，帶動民間社會一起響應，讓台灣能夠順利地完成四大產業，能源轉型更安全、企業轉型更有競爭力、社會轉型更有韌性和生活轉型更永續。
最後有學生反映，申請租屋補貼遭到房東禁止與刁難一事，賴清德說，若房東願意讓租客申請租屋補貼，內政部有提供房東多項減稅措施，建議學生向房東告知這件事，他很想知道房東的反應，若房東還是反對，他想知道原因，再一起來解決，最後更提及自己助理將會與該學生聯繫，瞬間引發在場其他學生一陣驚嘆。
2024年總統大選青年論壇由《NOWnews今日新聞》與台灣青年民主協會共同舉辦，除了邀請賴清德外，今天下午也邀請民眾黨總統參選人柯文哲與會，並提出對青年政策的看法。而另外兩位總統參選人，即國民黨總統參選人侯友宜及獨立參選的鴻海創辦人郭台銘則因另有行程，婉拒出席。
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