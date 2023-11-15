快訊／藍白合談成了！採全民調決定侯柯配、柯侯配 18日公布結果
藍白今（15）日進行第二次協商，針對正副組合進行討論，民眾黨原本堅持以全民調決定，而國民黨的底線是要加入政黨支持度，雙方就各項占比討論，經過2小時多的討論，最後決定由近期社會各界的全民調、加上雙方政黨各一份內參民調決定正副搭配，若在誤差範圍內，就是侯柯配。這樣的協商結果，等於國民黨完全退讓，接受了柯文哲的版本。
記者余祥／台北報導
國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨主席兼總統參選人柯文哲今日在前總統馬英九的見證下，進行藍白合二次政黨協商。過去在產生正副搭配的方式上，柯文哲認為以全民調決定，但若在誤差範圍內，願意擔任副手；國民黨則原本堅持要加入政黨支持度的對比，底線就是6成柯侯配、侯柯配對賴蕭配，4成政黨支持度，今日雙方進行討論，最後達成六點共識。
第一，兩黨協商共識，由馬英九前總統、國民黨、民眾黨各推薦一位民調統計專家。第二，由民調統計專家檢視評估11月7日至17日社會各界公布的民調結果，及國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果。第三，雙方同意，若超過統計誤差，由勝者得一點；若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點。第四，11月18日周六上午，由馬英九基金會公布結果。
第五，藍白合後，兩黨共同組成競選委員會，全力選總統副總統候選人及兩黨推薦的立法委員候選人，不分區政黨票，由各黨各自努力。第六，在馬前總統見證下，國民黨及民眾黨承諾台灣第三波民主改革建立典範，必須成立聯合政府。除國防、外交、兩岸由總統決定，其餘部會原則上依各黨派立委席次分配，民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展。