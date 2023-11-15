亞冠賽／台灣強投古林睿煬先發抗日！日媒點評：他像山下舜平大
亞洲職棒冠軍爭霸賽即將在明(16)日開戰，而中華隊也在昨日啟程，全員到齊一同飛往日本準備進行本次比賽。而中華隊首場比賽就要迎戰強敵地主日本，預計將推派古林睿煬先發抗日，這是他首度在東京巨蛋登板投球，生涯初次先發就遇上強敵日本，古林睿煬也表示要謹慎對決每個打者。「像是萬波中正、小園海斗、牧秀悟等打者，都是日職現役實力相當強的選手，得謹慎面對對方每個打者。」
實習記者陳品翔／綜合報導
對於中華隊將推派古林睿煬先發，日本隊監督井端弘和接受日本媒體訪問時表示，自己並不會太擔心。「我知道他是一名好投手，我們日本也有這樣水平的投手，所以我們只需要做好調整、研究並擬定攻擊策略，我認為這不是我們以前從未見過的投手。」首席教練金子誠也表示，古林睿煬這名投手保送較少，能用自身有潛力的控球解決打者，彼此之間都是第一次對決，想要單純一點。
而根據日媒《產經體育》報導，日媒也認為古林睿煬的投球型態，與歐力士新生代強投山下舜平大相當類似。兩人除了都相當年輕，也都有一顆最快能超過155公里的火球，球種使用方面古林睿煬以曲球和變速球為主，山下舜平大則是曲球、指叉、變速，兩人也同樣是新生代國家隊相當重要的明日之星，未來在國際賽事上，勢必會有二位新生代王牌正面對決的機會。
日本隊方面明天對上中華隊的比賽，預計將推派讀賣巨人隊的右投赤星優志。赤星優志今年24歲，身高175公分體重82公斤，今年共計替巨人隊出賽12場，12場比賽皆擔綱先發，拿下5勝5敗、防禦率為3.39。