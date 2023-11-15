桃園購物節加碼！百萬油電車、iPhone 15攻略 這樣做「爽抽2次」
不讓台中購物節專美於前，2023桃園購物節原定至11月底截止，但桃園市政府昨（14）宣布，2023桃園購物節發票登錄活動將延長至12月31日，並加碼推百萬油電車、iPhone 15手機抽獎活動，只要到「桃園好棧」指定47家旅宿消費，更可同時獲得2組抽獎序號，獲得雙重抽獎機會。
記者徐銘穗/綜合報導
2023桃園購物節「桃園好棧專屬加碼抽」獎項，計有頭獎TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID旗艦版（市價103萬元）1台、二獎TOYOTA COROLLA ALTIS HYBRID豪華版（市價84.5萬元）1台，三獎則是電動機車eMOVING EZ-R CBS（市價9.9萬元）有11台，四獎是勁炫125超值版電動機車（市價7.79萬元）共8台，最後五獎則是20部iPhone 15(128G)（市價2.99萬元）。
桃園市長張善政表示，今年購物節自舉行周周抽及心頭好禮月月抽活動，已有超過500位幸運兒，其中有民眾僅消費不到千元即抽中電動機車、電視等好禮。
桃園經發局也指出，全台民眾只要持有今年8月1日起至12月31日期間，在桃園市設立登記的實體店家或數位銷售通路消費所獲得的發票，單筆消費金額滿300元以上，至桃園購物節官網註冊會員並登錄發票，即可獲得抽獎序號參加抽獎活動，消費金額越高，中獎機會越高。
另外，10月20日至12月31日期間，在指定的「桃園好棧」47家旅宿消費滿300元，更可同時獲得「2023桃園購物節」及「桃園好棧專屬加碼抽」2組抽獎序號。
經發局提到，桃園購物節特約店家將延長招募至11月30日，歡迎桃園店家加入，一同提增銷售業績。