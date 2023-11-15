影／Draymond Green生涯5大驅逐出場盤點　戰爭踐踏、踢Adams下體

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過程中，灰狼隊中鋒Rudy Gobert 想要阻止衝突擴大、試圖拉走Thompson，但他隨後被Green用手臂勾住頸部，這位7尺巨漢隨後就這樣被痛苦地拖行整整7秒。
Thompson和McDanields雙雙被判2次技術犯規犯規，Green則被領到2次惡意犯規，3人皆被驅逐出場。
這是Green職業生涯第 18 次被驅逐（包括季後賽），仍是現役球員中最多。而就在上周末，他才剛剛領到自己的第17次被驅逐出場。
過去Draymond Green的5次有名的驅逐出場紀錄：
5．肘擊Blake Griffin頸部
2013年聖誕大戰，勇士對戰洛杉磯快艇的比賽中，Draymond Green在第三節快結束時肘擊了「幹籃哥」Blake Griffin的頸部，因此被驅逐出場。 根據《Bleacher Report》報導，兩人當時都被判技術犯規，Green被驅逐出場。
4．拉扯Brandon Clarke的球衣將其拽下
在2022年季後賽對陣曼菲斯灰熊隊的系列賽，Draymond Green在在勇士隊以117:116贏得首戰的比賽過程中，再次遭到驅逐。當時Brandon Clarke正試圖補籃，Green拉扯其球衣將人放倒，遭到驅逐。
3．與Bradley Beal打架
在2017年，Draymond Green在和Bradley Beal在場上發生爭執。兩名球員之間的衝突發生在上半場快結束時，當時他們正在低位爭奪籃板。
Green似乎肘擊了Beal身體側面附近的部位，後者憤而還擊，攻擊Green的頭部和頸部，場上很快形成醜陋的鬥毆，Green的球衣被撕壞，兩人都被驅逐出場。
2．踢Steven Adams的腹股溝處
Draymond Green最惡名昭彰的一個動作。
2016年西區決賽第3戰，Green在一個回合中重踢了Adams的下體處，這一個行為不但導致他該場比賽被驅逐，之後還因此遭到禁賽。
該年總冠軍賽第4戰，勇士贏球取得1:3領先，Green因為擊打LeBron James的腹股溝處而被吹技術犯規，加上之前累計的次數，讓他遭到禁賽。
1．對 Domantas Sabonis的胸部進行「戰爭踐踏」
在2023年首輪季後賽對陣沙加緬度國王隊的第2場比賽中，Draymond Green試圖搶籃板後倒地時，Sabonis當時做出小動作，抱住了他的腿。
之後Green順勢朝對方胸口踩下去，這是一個相當危險的動作，極可能造成對方嚴重受傷。不意外，他事後也被驅逐出場。