「碰肩擦撞」爆衝突 ！基隆3惡煞持刀砍人 2男倒臥血泊哀嚎送醫
15日凌晨，基隆市發生一起鬥毆案件，23歲陳姓男子與24歲顏姓男子，與多名友人到KTV飲酒唱歌，結束之後，陳男與顏男到附近超商買東西，期間在騎樓處與22歲林姓、陳姓以及18歲張姓男子，因肩膀碰撞到，爆發肢體衝突，過程中，22歲陳男手持刀械砍傷對方2人，3人犯案後搭計程車逃逸，警方獲報趕抵，循線將3人逮捕到案，訊後陳男及2友人（林男、張男），分別依殺人未遂、傷害、聚眾鬥毆等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，今天凌晨4時許，陳男與顏男於KTV唱歌結束後，徒步到附近超商買東西，期間於騎樓處，與陳男、林男、張男等人肩膀發生碰撞，雙方一陣口角後離去。之後陳男3人見到顏男2人，於愛三路藥妝店樓下等計程車，雙方狹路相逢，竟爆發激烈肢體衝突，過程中，22歲陳男掏出一把折疊刀，朝對方2人猛刺，23歲陳姓被害人左大腿內側穿刺傷，顏男右小腿劃傷，倒臥血泊中哀嚎，3人犯案後搭計程車離去。
警方獲報後趕抵，隨即將2名傷者送醫救治，並調閱監視器畫面鎖定陳男等人，於案發1個半小時循線逮捕到案，訊後依法移送偵辦。警方表示，聚會務必飲酒適量，勿有脫序或妨害安寧情事，若發生暴力情事，警方亦將快速打擊、嚴正執法，以維護社會秩序及安全。
※【NOWnews 今日新聞
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