NBA／勇士101:104不敵灰狼！苦吞4連敗　打出菜鳥後衛成意外收穫

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勇士首節第二陣容發揮不錯，年輕後衛Brandin Podziemski前6次出手命中5球，首節打完灣區以30:22領先。但次節灰狼追趕上來，雙方互換領先多次，半場打完勇士仍以59:54取得分數優勢。
易籃再戰後，勇士球員還是打得很有競爭性，Podziemski在該節終了前0.1秒命中三分球，讓灣區帶著7分領先進入到末節。但之後勇士陷入得分荒，在將近4分鐘的時間裡沒得分，也被灰狼打出一波7:0的小高潮，雙方又回到原點在最後8分鐘進行混戰。
今晚是屬於Podziemski大放異彩的一頁，在比賽最後時刻，他完成三分打幫助勇士反超，雖然之後Anthony Edwards在快攻反擊中得到2分，不過Saric的三分球又讓勇士反超2分。
可惜之後一次進攻回合勇士找不到主攻點，倉促出手外線沒進，之後又未能掌握進攻籃板，被Karl-Anthony Towns在二次進攻中投進三分球。勇士之後一次進攻Paul已經藉由擋拆得到空檔，但他沒有出手，反而是傳給外線的Saric沒進；回過頭來Mike Conley投進三分球，為灰狼打進保險分，收下比賽。
Brandin Podziemski是一名波蘭裔美國職業籃球運動員，目前效力NBA 金州勇士，場上位置為後衛。在2023年選秀大會上被金州勇士以首輪第19順位選中。他大學時先後在伊利諾伊大學和聖克拉拉大學打球。
今晚Podziemski全場18投9中，得到23分，另有5次助攻，可說是打出本季代表作。Saric今晚攻下21分，Paul拿到15分。灰狼方面，Towns得到33分，Edwards攻下20分。