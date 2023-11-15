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NBA／勇士101:104不敵灰狼！苦吞4連敗　打出菜鳥後衛成意外收穫

▲勇士以101:104不敵灰狼，不過球隊菜鳥後衛Brandin Podziemski打出自信，對於球隊來說是個收穫。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士以101:104不敵灰狼，不過球隊菜鳥後衛Brandin Podziemski打出自信，對於球隊來說是個收穫。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士今（15）日在主場迎戰明尼蘇達灰狼，但不料這一場季中錦標賽開打後沒多久，雙方就陷入大亂鬥，Draymond Green、Klay Thompson和Jaden McDaniels開賽不到2分鐘就因衝突而遭到驅逐出場。勇士終場以101:104輸球，不過球隊菜鳥後衛Brandin Podziemski打出自信，對於球隊來說是個收穫。

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本場比賽開打後不到2分鐘，在一次搶下籃板發動快攻的回合中，Klay Thompson和Jaden McDaniels拉扯在一起，兩人也立刻纏鬥在一起，Draymond Green為隊友出頭也加入戰局，三人事後都遭到驅逐出場，這對於本來就少了Curry的勇士來說，無疑是雪上加霜。

勇士首節第二陣容發揮不錯，年輕後衛Brandin Podziemski前6次出手命中5球，首節打完灣區以30:22領先。但次節灰狼追趕上來，雙方互換領先多次，半場打完勇士仍以59:54取得分數優勢。

易籃再戰後，勇士球員還是打得很有競爭性，Podziemski在該節終了前0.1秒命中三分球，讓灣區帶著7分領先進入到末節。但之後勇士陷入得分荒，在將近4分鐘的時間裡沒得分，也被灰狼打出一波7:0的小高潮，雙方又回到原點在最後8分鐘進行混戰。

今晚是屬於Podziemski大放異彩的一頁，在比賽最後時刻，他完成三分打幫助勇士反超，雖然之後Anthony Edwards在快攻反擊中得到2分，不過Saric的三分球又讓勇士反超2分。

可惜之後一次進攻回合勇士找不到主攻點，倉促出手外線沒進，之後又未能掌握進攻籃板，被Karl-Anthony Towns在二次進攻中投進三分球。勇士之後一次進攻Paul已經藉由擋拆得到空檔，但他沒有出手，反而是傳給外線的Saric沒進；回過頭來Mike Conley投進三分球，為灰狼打進保險分，收下比賽。

Brandin Podziemski是一名波蘭裔美國職業籃球運動員，目前效力NBA 金州勇士，場上位置為後衛。在2023年選秀大會上被金州勇士以首輪第19順位選中。他大學時先後在伊利諾伊大學和聖克拉拉大學打球。

今晚Podziemski全場18投9中，得到23分，另有5次助攻，可說是打出本季代表作。Saric今晚攻下21分，Paul拿到15分。灰狼方面，Towns得到33分，Edwards攻下20分。

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