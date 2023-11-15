不是邱澤！許瑋甯突然PO金鐘視帝私照 甜蜜告白「我的愛」
許瑋甯2021年底與大3歲邱澤登記結婚，婚後夫妻各自投入拍戲，她同時完成世新傳管上海碩專班學業，沒工作時就在家洗手作羹湯，今年10月奪下金鐘迷你劇集女主角獎，為演員生涯立下新里程碑。許瑋甯昨（14）日在IG限時動態放上好友黃河的照片，大動作告白「我的愛」，不難看出兩人的好交情。
記者楊穎軒／綜合報導
金鐘視帝黃河13日迎來34歲生日，許瑋甯分享兩人聚會、疑似由她掌鏡的照片，替摯友慶生，可見黃河害臊的捧著臉頰，下一張露齒燦笑，眼睛瞇成一條線，許瑋甯用英文寫下：「生日快樂，我的愛。」並押上對方的英文名River，黃河也轉發動態，回以愛心手勢的符號。
許瑋甯2015年和黃河一起主演國片《紅衣小女孩》，2年後的續集再度合作，3年前又在影集《誰是被害者》同台，一路以來建立革命情感，戲裡默契絕佳，戲外關係如親姊弟，其實黃河在《紅衣小女孩》之前不認識許瑋甯，只視對方為女神、偶像，因此拍親密戲時緊張不已，開拍前甚至跑到許瑋甯面前，一臉正經地說：「我等一下會親妳。」讓她覺得好笑卻又印象深刻。
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