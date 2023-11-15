《大學生》海產5年情斷！打包夏乙薇回家過夜 公司：2人感情不錯
藝人海產（劉威廷）從《大學生了沒》出道，憑藉幽默又風趣的個性，廣受各大節目喜愛，還靠著笑話成功擄獲圈外正妹女友評評，交往5年一度有想婚的念頭。怎料，海產日前卻被媒體拍到與同門女星，素有「美胸女神」的夏乙薇約會過夜，甚至同住一晚。對此，容易文創則回應，兩人感情不錯，「有好消息會再跟大家說！」
記者詹鎰睿／綜合報導
據《CTWANT》報導，上個月18日深夜與夏乙薇出現在大安區街頭，雖然兩人並無過多的親密互動，但隨後竟一同入住中山區巷弄的一座公寓大樓，共處一室，讓外界非常好奇，兩人是否正在交往。此外，海產過去也有一位交往長達5年的圈外女友評評，小倆口多次在節目上放閃，目前的感情狀態成謎。
另一方面，夏乙薇過去也和台灣球星劉錚有過戀情，可惜在被媒體拍到後見光死，兩人僅交往1個月就分手。夏乙薇還在節目《同學來了》上面抱怨劉錚，被拍到後的第一時間，「竟然覺得是我叫記者來報的！說他跟不知名的女生吃飯...」這讓夏乙薇感到委屈又難過，「我非常不舒服，我說如果今天是我好了，我去爆料的話，怎麼會說自己是不知名的女生？」
對此，海產所屬的經紀公司「容易文創」向《NOWnews今日新聞》回應：「海產跟乙薇目前是同公司，最近兩人感情不錯，時常一起參與聚會，不過，其實藝人私生活我們都不太過問，未來如果有好消息，我們會再跟大家說。」
至於海產目前的感情狀態，經紀公司則回應：「海產之前已經有在節目上提到，目前恢復單身身份，近期因剛簽新公司，將大部分的心思都放在工作上居多，努力衝刺事業，謝謝關心。」
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