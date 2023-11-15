跨世代／市中心房價高、郊區通勤困難 柯文哲：若30年前我做得到
2024總統大選倒數進入兩個月，民眾黨總統參選人柯文哲今（15）日出席《2024總統大選青年論壇》正面回應學生、青年團體提問，在接受「台灣機車路權促進會」提問，如何改善青年只能往都市外圍購屋或租屋的通勤問題時，柯文哲坦言，現階段要進行都市規劃改善相當困難，並稱如果回到30、40年前自己當台北市長會一次就做好。
記者楊智傑/台北報導
台灣高房價、行人地獄的現況深植民眾的心，如何解決路權問題成為總統候選人避不開的重要問題。曾出席「還路於民」大遊行的柯文哲今出席由《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》時批評，「民進黨大撒幣政策是花錢但沒有解決問題」，同時舉出2016年動工的信義線東延段「廣慈／奉天宮站」為例，稱這是自己任內唯一成功的案例。
「台灣機車路權促進會」問及，受到市區房價高漲影響，台灣年輕人只能不斷往都市外圍購屋或租屋，那麼都市外圍的通勤問題如何解決？柯文哲先是回應表示，如果回到40年前當台北市長，自己會一次就做到好，接著表示，需要在交通網上才能決定都市如何規劃設計，而他任內推動的廣慈站信義線工程，就是TOD（大眾運輸導向都市發展）的成功案例。
柯文哲坦言，今天被問到的問題每一題都有答案，但都需要花時間做，例如市區房價高漲的問題，「如果30年前來做很容易，但是現在很難，沒有30年做不起來」，直言必須放棄一年兩年改變國家的想法。
此外，柯文哲也批評民進黨的「大撒幣政策」，包含缺蛋、產業、私立大學等議題上民進黨只會發錢，喊話「不要為了短期利益犧牲長期利益」。