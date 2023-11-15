222個無人、無門牌「空鄰」 新北綠議員籲調整改變分配不公亂象
針對新北市政府統計今年九月有門牌但無人設籍或無門牌的空鄰數達222鄰，民進黨新北市議員黃淑君今（15）日針對大小里差異及分配不公問題，呼籲市政府正視並重新檢討，依法行政，盡快啟動地方民意蒐集，落實行政及預算執行，才能讓市民享有同樣的福利。對此，新北市政府民政局回應，空鄰多為都市重劃、更新及改建，還有山區人口外移、及預留日後行政區域調整用或中央規劃社會住宅區等原因，預計將於明年辦理地方說明會及提報里編組調整方案，提請市議會審議後於後年年底完成編組或調整公告，2026年7月正式實施。
記者吳嘉億／新北報導
黃淑君表示，為因應「空鄰」現象，新北市在2021年通過新北市里鄰編組調整自治條例，希望重新檢討鄰里分配，但從條例公布至今，新北市政府一直以「選舉業務」為由，不斷推遲，從縣市首長議員選舉至總統立委選舉，不知道何時才能真正地調整成功。
黃淑君進一步說到，新北市大小里差異極大，但是大多福利都以里為單位發放，對於大里極為不公平；舉例如以新北市立殯儀館火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例來說，提撥殯葬各項服務收費總收入的12％作為地方回饋金，板橋周邊共11里可接受回饋，各里回饋金額一樣，但大小里差異極大，從1000多戶至快3000戶，導致大小里的市民能收到的金額不同，地方民怨不斷。
新北市政府民政局指出，升格後市府大幅提升各里可運用里基層經費，除了每年里基層工作經費60萬元，並依人口級距，每里每年至少有5至40萬元可辦理研習及各項節慶活動，大小里已有差異；至於殯葬回饋金將依議員建議進行修正，考量依受殯儀館及火化場影響程度之大小來計算。