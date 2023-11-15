不滿綠不分區立委名單 正國會開第一槍缺席抗議「無法背書」
民進黨今（15）日下午將公布不分區立委提名名單，卻傳出正國會人士認為，立法院長游錫堃是公共財，若入選並非代表正國會，呼籲應讓正國會人馬進入安全名單。對此，有5名正國會中執會都未出席會議，以示抗議，隸屬正國會的中常委陳茂松下午發聲明表示，推舉不分區名單過程他無法認同，他今天沒辦法背書，因此不會出席中執會。
記者陳佩君／台北報導
民進黨不分區立委提名名單下午出爐，不過，正國會人士事前主張，游錫堃已多次表達退休意願，是黨主席賴清德幾度徵詢游，並非派系推派人選。
對此，陳茂松下午在民進黨黨部外抗議，並指出正國會6席中執委，有5席不出席（僅綠委陳亭妃出席）中執會。陳在聲明中表示，不分區的名單過去都有黨內代表協調的機制，這次提名小組的名單比較「特別」，有許多社會人士，這也很好，但是黨內應該有更開放的討論，廣納社會人士，還有黨內意見，不應該少數人決定，這樣才能為民進黨舉才，為國家舉才。
陳茂松提到，黨事前有承諾會讓大家表達意見，但最後都是被告知結果，意見無法上達，覺得很遺憾。他說，不分區是歷練政治人才的機制，未必一定要有連任的保證，才能擴大人才培訓，「這個過程因為我無法認同，所以今天沒有辦法背書，不會出席」。