跨世代／18歲公民權沒通過修憲 柯文哲：看到人性最惡劣的一面
民眾黨總統參選人柯文哲今（15）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，對於臺灣青年民主協會提問是否支持制定《青年基本法》，柯文哲態度保留，認為如果講不出制定目標，為何要制定。不過，談到推動「18歲公民權」？他坦言去年沒過，看到人性最惡劣的一面，要靠修憲也難通過，不要幻想一天改變這國家，政治是一個說服的過程，只能努力鼓吹18-20歲的人，讓他們滿20歲時改變投票行為，支持通過18歲公民權。
記者顏真真／台北報導
《NOWnews今日新聞》長期關心青年，今日舉辦年度盛事：2024總統大選青年論壇，下午邀請民眾黨總統參選人柯文哲與學生面對面，暢談青年政策，暢談領域包含兩岸、低薪、居住正義、能源政策，希望未來的總統，能親自告訴大家，對於台灣未來的想法。
面對青年關心的權益保障，現場也問到是否認同我國應制定《青年基本法》？柯文哲說，要不要制定《青年基本法》，這要先問「FOR WHAT」，制定的目標是什麼？通常先決定戰略，再決定戰術，然後決定戰鬥，制定《青年基本法》想幹什麼？如果都講不出來，為何要制定《青年基本法》？
談到是否繼續推動「18歲公民權」？他說，18歲公權權去年竟然沒有過，這是人性最惡劣的一面，他覺得讓20歲以上的人投票決定，不太會過，因為這些已超過20怎再讓人家加入，去年投票才5成多，如果給18-20歲的人投票，就一定會通過，給20歲以上的人投票決定，不太會過。
不過，他表示，全世界18歲以上公民權的大概只有5個國家，大部分國家18歲都已有公民權，這的確是個問題，該怎麼推動？只能每天鼓動宣傳，如果要用修憲方法通過是滿難的，修憲門檻太高了，幾乎沒法修，不要幻想一天改變這國家，政治是一個說服的過程，如能努力鼓吹18-20歲的人支持18歲有公民權，讓他們滿20歲時，可以改變投票行為。