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跨世代／雙城論壇95萬淪呆帳　柯文哲：保衛國家非台北市長責任

▲民眾黨總統參選人柯文哲今（15）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，回答現場學生提問過去擔任台北市長時欠下的「雙北論壇呆帳」相關問題。（圖／NOWnews攝影中心）
▲民眾黨總統參選人柯文哲今（15）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，回答現場學生提問過去擔任台北市長時欠下的「雙北論壇呆帳」相關問題。（圖／NOWnews攝影中心）

記者賴正琳／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲今（15）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，與學生面對面，直球回應「青年面試官」的問題。除了NGO團體的提問環節，也特別開放學生提問。面對學生提問關於「北市雙城論壇呆帳」的問題，去年台北市議會有下但書除非共機停止擾台，否則不得用此預算，然而柯文哲不甩議會仍堅持辦論壇，使得市政府出現一筆「無人繳費」的呆帳，遭學生質疑「規避監督」和「一意孤行」。柯文哲正面回答：「保衛台灣領空應該不是我的責任吧！這應該是總統的問題。」

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柯文哲過去曾擔任台北市長，去年在任期內不甩台北市議會但書堅持舉辦台北和上海的雙城論壇，議會要求支出由柯「自行買單」，如今柯已卸任欠款卻未還，而審計處不准核銷該筆95萬元經費，目前只能掛在蔣市府帳上，淪為現任市長蔣萬安任內首筆「呆帳」，被稱為「北市雙城論壇呆帳」。

提問學生認為，「北市雙城論壇呆帳」成了柯文哲個性「一意孤行」的鐵證，他提問該如何相信柯文哲當選後不會如同他口中的民進黨政府一樣，霸道治國呢？畢竟市議會前年才針對雙城論壇預算下但書，明文要求「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，但柯文哲去年不甩議會但書，仍在共機和共艦持續擾台情況下堅持舉辦雙城論壇，令各黨議員怒斥北市府未先溝通說明就逕行動支預算，已嚴重藐視議會。

柯文哲表示，保衛台灣領空，不是台北市長的責任，「你應該去問蔡英文為什麼不把它（指共機）打下來？」柯文哲批評總統沒有能力保衛台灣領空，卻成天究責台北市長。學生對此回答提出質疑，「這番說詞是否算規避監督？」而柯文哲則否認，更稱當時有要求寫出「共機擾台」的定義，但也沒有下文。

如今這筆錢已成市政府呆帳，市議會的藍、綠黨團均認為，前市長兼民眾黨總統參選人柯文哲違背決議、不尊重民意，就該留下歷史紀錄；民眾黨團則辯稱，柯文哲透過雙城論壇帶回許多實質成果，如今的政治問題應由蔣萬安積極與議會溝通，不能將責任甩鍋柯文哲；而今天柯文哲針對學生的犀利提問，也認為不是他的責任，而應該是「蔡英文的問題」，引起現場學生的熱議。

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