跨世代／雙城論壇95萬淪呆帳　柯文哲：保衛國家非台北市長責任

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提問學生認為，「北市雙城論壇呆帳」成了柯文哲個性「一意孤行」的鐵證，他提問該如何相信柯文哲當選後不會如同他口中的民進黨政府一樣，霸道治國呢？畢竟市議會前年才針對雙城論壇預算下但書，明文要求「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，但柯文哲去年不甩議會但書，仍在共機和共艦持續擾台情況下堅持舉辦雙城論壇，令各黨議員怒斥北市府未先溝通說明就逕行動支預算，已嚴重藐視議會。
柯文哲表示，保衛台灣領空，不是台北市長的責任，「你應該去問蔡英文為什麼不把它（指共機）打下來？」柯文哲批評總統沒有能力保衛台灣領空，卻成天究責台北市長。學生對此回答提出質疑，「這番說詞是否算規避監督？」而柯文哲則否認，更稱當時有要求寫出「共機擾台」的定義，但也沒有下文。
如今這筆錢已成市政府呆帳，市議會的藍、綠黨團均認為，前市長兼民眾黨總統參選人柯文哲違背決議、不尊重民意，就該留下歷史紀錄；民眾黨團則辯稱，柯文哲透過雙城論壇帶回許多實質成果，如今的政治問題應由蔣萬安積極與議會溝通，不能將責任甩鍋柯文哲；而今天柯文哲針對學生的犀利提問，也認為不是他的責任，而應該是「蔡英文的問題」，引起現場學生的熱議。
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