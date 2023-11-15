跨世代／台灣詐騙案猖獗　柯文哲應先「源頭管理」：先問3次WHY

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對此，柯文哲回憶仍任職台北市場期間，當時每兩個月要開治安會報，每次都得頒獎給「攔阻詐騙有功人員」，但是頒獎頒了兩三年後，發現這樣一直頒獎代表著問題一直存在。柯文哲強調，詐騙應該做源頭管理，而不是發生之後做攔阻。如果發生詐騙，應該先將原因列出來，然後每一條進行解決。
柯文哲舉例像是發現有人明明就在監獄裡，卻有開戶頭，或是遊民持有一千個門號，「這只有兩種可能，不是在搞民調就是在搞詐騙」。另外，像外國電話不顯示來電號碼，就算不顯示，國家也應該要有紀錄。他指出，詐騙要攔阻是錯的，「因為壞人太多抓不完」，應該做源頭管理，讓這個社會不會被犯罪探入。
柯文哲表示，若由他來處理詐騙問題，他會挑五個詐騙案，並列出導致詐騙案發生的問題，只要挑5至10個案子，問題就一大堆了，接著再將問題分門別列，再來思考解決方案，將詐騙案解決。
柯文哲提到，醫生治療為什麼會無效，最常見的理由就是因為診斷錯誤或是沒有診斷，常常開藥時不知道診斷是什麼，「不知道診斷是什麼，要怎麼開藥？」
柯文哲再提到先前發生在2020年4月26日的錢櫃大火事件，他向當時的台北市副市長黃珊珊說，「要做一個有責任的政府，不是做應付媒體的政府」。後續將所有火災案發生的原因列出來，再分門別列，再開會議確認問題，花了一個半月去釐清火災原因。柯文哲自豪表示，在這樣的處理下，台北市發生火災的機率一定比其他縣市低。
柯文哲認為，複雜的問題沒有辦法簡單解決。面對複雜問題，第一步要先問原因WHY，「通常要問三次WHY（為什麼），把所有WHY的問題再分門別列，才能進一步去做解決。
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