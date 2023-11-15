美元要轉向了嗎？新台幣狂升2.22角收32.108元 但這4貨幣升更猛
美國通膨降溫，美元指數暴跌，亞洲主要貨幣兌美元全面反攻，新台幣兌美元今（15）日盤中更一度升破32.1元，來到32.088元，強升2.42角，終場收在32.108元，還是大升了2.22角，單日升值0.69%，創下今年2月3日以來最大升幅，更爆出21.66億美元的大量。不過，根據央行提供的資料顯示，新台幣單日升幅在其他非美主要貨幣中僅排第五，升最多的是韓元，大升了2.16%，再來是歐元升1.55%，而星幣及人民幣升幅也都比新台幣大。
記者顏真真／台北報導
美國勞工部公布10月CPI年增3.2％，增幅低於市場預期的3.3％，與9月的年增率3.7％相比更是明顯有所滑落，而10月扣除食品和能源成本的核心CPI年增4.0％，與上月4.1％將比降低了0.1％，為近兩年新低，顯示通貨膨脹持續降溫。由於CPI表現優於市場預期，即便仍高於美國聯準會希望達到的2％目標，卻已讓投資者大為振奮，市場普遍相信隨著通膨降溫，聯準會不太可能再繼續升息。
隨著美國通膨降溫，市場氛圍也跟著大逆轉，預期美國明年6月降息比率大幅攀升，10年美債殖利率也大跳水，美元指數更一度失守104大關，之後才又回到104之上。不過，在美元指數暴跌之下，亞洲主要貨幣兌美元也大反攻，日圓升破151兌1美元，一度回到150.27，韓元也一度升破1300兌1美元，來到1296.88附近，最後收在1300.80兌1美元。
至於新台幣兌美元今日一開盤也湧現美元賣壓，進而推升新台幣衝破32.3元、32.2元及32.1元關卡，一度衝上32.088元，狂升了2.42角，也讓市場老大「央行」不得不進場調節，最後新台幣兌美元收在32.108元，還是大升了2.22角，單日升幅0.69%，亦是逾9個月來最大升幅。
不過，根據央行提供的資料，以台北外匯市場下午4時收盤匯價來看，若與其他主要貨幣兌美元升幅相較，新台幣升幅僅排第五，今日單日升幅最大的是韓元，大升了2.16%，再來是歐元升1.55%，星幣升0.89%，人民幣也升了0.73%，日圓則升0.62%，而美元指數單日跌了1.41%。