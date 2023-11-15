62歲台灣婦人日本撞死女嬰！完整姓名遭公布 Cheap嘆：國情不同
日本千葉縣13日晚間發生一起死亡車禍，一位62歲台灣詹姓婦人，在當地十字路口右轉時，撞倒了正在穿越斑馬線的26歲女子，而當時正她抱著一歲女嬰，母女皆受重傷被送醫，最終女嬰不治、女子重傷，消息也引發台灣網友譁然，目前詹女也已經遭日本警方，依涉嫌過失致死送辦。
記者潘毅／綜合報導
千葉縣13日晚間發生一起悲劇，來自台灣的62歲詹姓女子，在一處十字路口右轉時，撞到了正在過馬路的人，也就是抱著1歲孩子的26歲媽媽，導致兩人受重傷被送醫，最終女嬰不幸喪命。警方調查後發現，當時行人號誌為綠燈，而62歲詹姓婦人則辯稱，當時天色黑沒看到行人，目前全案依照過失致死送辦。
本起車禍事件也引發台灣方面關注，重視路權議題的網紅Cheap也感嘆表示：「在台灣就A柱的鍋了，駕駛經過路口，不管有沒有行人、來車，一定要減速慢行，時速20公里，再怎麼目洨，也不會造成太大的傷害」，同時也對日本警方直接公布肇事駕駛姓名的作法，忍不住感嘆「國情不同」。
不少台灣網友也感嘆表示：「台灣真的對違規者很友善」、「台灣三寶揚名海外」、「只證明台灣駕照太好拿，去國外開車都在害人」、「日本人沒想過有不會禮讓行人的駕駛上路吧」。