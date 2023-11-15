PLG／黃金世代後衛來了！李學林加盟領航猿有望對決林志傑
季前再補強！職籃聯盟P.LEAGUE+桃園璞園領航猿今（15日）宣佈，「黃金世代」控衛李學林正式加盟，球團期盼他豐富的作戰經驗，能夠給予領航猿相對年輕的陣容帶來穩定軍心的效果，並帶領球隊創下佳績，且有望對決同樣是黃金世代的林志傑。
記者廖聿偉/綜合報導
李學林自2003年起效力SBL（超級籃球聯賽）裕隆恐龍長達7年的時間，期間幫助球隊拿下三連霸，同時李學林於2004年起多次以主力後衛的身份代表中華隊出征國際賽，更在2013年亞錦賽代表中華隊擊敗中國隊，其後西進CBA（中國男子籃球職業聯賽）8年時間，幫助北京金隅（現為北京首鋼）奪下2座冠軍，更成為首位拿下總冠軍賽MVP的臺灣球員。
隨後李學林在2018年返臺加入ABL寶島夢想家，2021年轉戰T1聯盟新北中信特攻，雖然上場時間不多，李學林仍保持正面的態度，將自己維持在最佳狀態。
談到加盟領航猿，李學林表示：「很開心能夠來到璞園領航猿，我相信我可以儘快融入團隊，並且將我自身的經驗分享給學弟們，幫助球隊的年輕球員在球技以及競技心態上都可以更加成熟。」球團也提到，李學林是經驗豐富的老將，相信他能夠給予隊上的年輕球員更多經驗上面的分享，幫著年輕小將們快速成長。