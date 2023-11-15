綠34席不分區立委名單出爐！陳時中落馬、「萬老師」入列

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第6名為立法院長游錫堃、第7名為立委范雲、第8名為民進黨團總召柯建銘、第9名為立委沈發惠、第10名為立委莊瑞雄、第11名為立委林楚茵、第12名為郭昱晴、第13名為癌症希望基金會董事長王正旭、第14名為台灣智庫策略長王義川、第15名為立委陳培瑜。
不過，事前呼聲高的衛福部前部長陳時中、中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明，均未納入不分區立委名單中。
民進黨中執會通過下屆不分區立委提名名單，完整名單如下：
1. 林月琴（靖娟基金會執行長）
2. 沈伯洋（台北大學犯罪學研究所所長）
3. 張雅琳（還我特色公園行動聯盟理事長）
4. 洪申翰（立委，綠能環境領域）
5. 羅美玲（立委，新住民領域）
6. 游錫堃（立委）
7. 范雲（立委，性別平權領域）
8. 柯建銘（立委）
9. 沈發惠（立委）
10. 莊瑞雄（立委）
11. 林楚茵（立委）
12. 郭昱晴（台灣袖珍藝術家、演員、作家）
13. 王正旭（HOPE癌症希望基金會董事長）
14. 王義川（台灣智庫策略長）
15. 陳培瑜（立委，親子教育）
16. 陳俊翰（中研院法學所博士後研究學者）
17. 張秀君（中華民國護理師護士公會全聯會監事）
18. 黃奕睿（中華民國會計師公會聯合會理事長）
19. 孫一信（台灣社會福利總盟秘書長）
20. 吳祥榮（前行政院長蘇貞昌辦公室主任）
21. 陳慧君（東華大學族文所博士生）
22. 柯富揚（中華民國中醫師公會全國聯合會理事長）
23. 劉柏君（台灣首位棒球女性裁判）
24. 石明瑾（知名球評）
25. 曾美玲（大武山文教基金會副執行長）
26. 黃真瑋（女性中小企業主）
27. 曾湘樺（春上香運銷合作社理事主席）
28. 鄭力嘉（中華民國汽車運輸業駕駛員）
29. 陳右欣（台南市柳營農會總幹事）
30. 余宛如（前立委）
31. 許菡芸（前世界經濟論壇全球傑出青年台灣協會理事長）
32. 周威佑（前台北市議員）
33. 廖韶吟（民進黨秘書處副主任）
34. 蔡宜文（民進黨性平部副主任）
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