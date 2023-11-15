《以愛為營》王鶴棣霸氣扛起頂到胃 白鹿酥麻羞喊「痛死了」
美女記者白鹿倒貼霸道總裁王鶴棣的甜寵陸劇《以愛為營》，以6大吻戲暴擊少女心，然而白鹿本人最心動的場面竟是「麻袋扛」？白鹿本人認證王鶴棣在劇中最酥的舉動，是從樹上將她單手扛在肩膀上，「我在肩上是看著比較輕鬆，然後就睡著了，但那個單扛正好頂在我的胃上，拍完後痛死了。」
記者羅凌筠／綜合報導
白鹿、王鶴棣在《以愛為營》吻戲暴增，經典雪中吻、摘眼鏡吻、醉酒吻、壁咚吻、沙發吻、無尾熊吻，嘴唇互貼親個不停，但是甜完之後大型修羅場登場，除了時宴（王鶴棣 飾），鄭書意（白鹿 飾）還周旋在超完美的相親對象喻游（魏哲鳴 飾）、直球追姐姐的天才少年易揚（周柯宇 飾）。
易揚的出現導致時宴的事業遭受打擊，在家借酒澆愁，鄭書意馬上給予暖心安慰，她摟住時宴的脖子瘋狂誇讚：「時宴到底是什麼神仙啊！又聰明、又有理想，還有責任感，他不成功誰成功？」面對一連串的花式誇讚，時宴霸氣回應：「我想吻妳。」用醉酒後迷離又朦朧的眼神索吻，性張力爆棚。
兩人接受採訪時也被問到拍吻戲最難克服的點，王鶴棣表示是「現場的觀眾」，因為大家很會給反應，剛要很深情的開始親下去，就會聽到現場的人打趣看熱鬧、驚呼的聲音，「很像在演話劇。」
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