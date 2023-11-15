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冰島火山爆發在即！地震近千次　當局急蓋圍牆保護發電廠

▲冰島雷克雅內斯半島的小鎮「格林達維克」，因為地震頻繁、面臨火山爆發危險，馬路上到處都是大裂縫。（圖／美聯社／達志影像）
▲冰島雷克雅內斯半島的小鎮「格林達維克」，因為地震頻繁、面臨火山爆發危險，馬路上到處都是大裂縫。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

冰島西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula），10日起開始頻繁發生地震，短短幾天就已有近上千次，專家指出這很可能是火山爆發的前兆，屆時當地一座約4000人口的城鎮「格林達維克」（Grindavik）將受到重創。冰島政府已緊急疏散該座城鎮的居民。

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綜合外媒報導，由於距離格林達維克僅6公里處，就是斯瓦爾森吉（Svartsengi）地熱發電廠，冰島當局正在周圍建造防護牆，希望能保護該電廠免受火山熔岩流影響。

由於頻繁的地殼活動，格林達維克到處可見龜裂甚至崩塌的大馬路，有的還能看到蒸氣從地縫緩緩上升，為了因應地震及可能的火山爆發，冰島上週末已宣布進入緊急狀態。

有撤離的居民表示，當地部分房屋已經受損，不曉得接下來還會發生什麼事，因為感覺到有危險，所以匆忙回家收拾個東西就走了。

▲居民收拾簡單行囊後撤離。（圖／美聯社／達志影像）
▲居民收拾簡單行囊後撤離。（圖／美聯社／達志影像）
儘管目前的地震活動，比起上週末似乎有所減少，但包含雷克雅維克北歐火山中心負責人佩德森（Rikke Pedersen）在內的專家們都警告，火山爆發的可能性依然很高，最近幾週的地震與其他地質徵兆都顯示，岩漿離地表非常接近。

佩德森並指出，火山真的爆發前，有時地震活動反而會比較少，所以絕不應將地震的頻率降低，視為火山不會噴發的訊號。

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