跨世代／柯文哲曝藍白合心境！仍不喜歡國民黨　但更痛恨民進黨

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藍白合作是聯合政府第一步，台下青年好奇接下來將如何處理與國民黨的差距？柯回應，台灣自1994年陷入藍綠統獨對抗，此次國會有機會「三黨不過半」，要開始思考國家如何運作，更預言「勢必會吵架」，幽默稱要開始學會包容。
他向台下同學保證，會緊盯國民黨作為，並強調「要相信制度，不要相信個人」，回顧自己擔任台北市長時，都會將會議記錄上傳至網上，自己敢這麼做的原因就是因為他從不貪污，並再次強調「絕對權力、絕對腐化，絕對要建立制度！」
另外，針對日前他稱國中畢業不升學「吸毒機會是99倍」惹議，柯文哲回應稱並不認為自己失言，是網軍側翼剪接所致，他重申當初談話的前後文，根據台北市數據顯示，國中畢業沒有升高中，吸毒比率比有升學者多出99倍，若持續不理會這些族群，無法想像社會會發生什麼事。回覆問題後，還不忘回虧提問者「三民自（三立、民視與自由時報）看太多！」
除了回覆時事議題外，柯文哲更在致詞時點出年輕人「4不1沒有」議題——賺不了錢、買不了房、結不了婚、不敢生小孩，更斷言台灣房價高昂，打房一定失敗，不過，台灣房屋持有率高達85%，沒房子的人非絕對多數，應以「理性、務實、科學」3大態度擬定打房措施。
他表示，如今不結婚的比例越來越高，進一步造成少子化，台灣人口結構成「倒金字塔」形狀，領錢的人多、繳錢的人少，然而，現在的社會福利政策主要是依據1980年代的人口結構制定，才容易衍生一大堆問題。「不要怪年輕人是草莓族、躺平族、啃老族」，努力一輩子買不起房子，對人生失去希望，年輕人只好乾脆選擇躺平。
在進入NGO團體提問環節時，面對《民間司法改革基金會》針對近年詐騙爆量，導致執法單位過勞、人才出走議題提問，柯文哲表示，應從「源頭管理」，而非發生後再做攔阻，須在遭逢詐騙時，詢問「3個Why（為什麼）」，再將問題分門別類，再進一步解決，否則「不知道要診斷什麼，要怎麼開藥？」
勞團「台灣勞工陣線」提問「青年如何擺脫低薪」，柯文哲揭露產業升級的失敗以及教育不符合市場所需，是導致低薪的源頭，強調「該關的學校先關掉一半，經費再拉高，開始投資」，低薪問題才有辦法解決。
整場論壇插曲頻頻，除了柯文哲的手機連續響了兩次中斷論壇外，還因他自嘲「支持我的都沒有投票權？像是學生跟外勞」，逗樂學生。在論壇結束，起身準備離開會場時，更引起現場一陣歡呼，有學生甚至拿出紙筆請求合照簽名。
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