藍白合成功！藍營小雞喊「侯柯配」機率高　要支持者在家顧電話

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賴士葆也認為，目前看來「侯柯配」、「柯侯配」都贏，看好最終是「侯柯配」機率比較大，之前柯文哲都消遣侯友宜選不上，欺負侯友宜，結果導致侯友宜民調回升。
賴士葆分享，基層支持者雖然討厭柯文哲，情感上不喜歡柯，不過，卻更不喜歡民進黨總統參選人賴清德，因此，最終還是會支持兩人搭擋參選。由於民調統計專家會參考民調到11月7日至11月17日，賴也呼籲選民今天、明天都要在家顧電話。
國民黨立委鄭正鈐則認為，由三方民調專家，一起檢視過去的所有民調，撇開日本式、德國式，重點讓藍白雙方一起符合超過六成民意期待，相信今天重大突破，對於明年1月13日政黨輪替，起到關鍵性影響。
王鴻薇認為，藍白合作成功，讓長期希望藍白合、政黨輪替的支持者相當震撼，不過，有支持者認為，如果藍白合作中最終是「柯侯配」會難以接受。
王鴻薇說，無論如何，現在三方已經簽字達成共識，希望結果出爐後，大家都能夠承認結果，不要反悔、推翻，這樣藍白合作在野聯盟能夠繼續走下去，看到明年政黨輪替，這是大家的期待。
國民黨立委謝衣鳳則表示，藍白合完成合作約定，未來也會組成聯合內閣，符合所有民眾期待，她相信，這是民主深化的結果，所有藍營基層候選人，也會在合作下，共同努力爭取民眾認同，期待成為國會最大黨。