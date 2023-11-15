NBA／勇士、灰狼亂鬥！D.Green加劇衝突 美媒：恐被禁賽2-5場
金州勇士今（15）日在主場迎戰明尼蘇達灰狼，但不料這一場季中錦標賽開打後沒多久，雙方就陷入大亂鬥，Draymond Green、Klay Thompson和Jaden McDaniels都因參與衝突，遭到驅逐出場。賽後有美媒評估3人可能的禁賽場次，其中Green被預期可能會有2-5場賽事因此缺席。
記者黃建霖/綜合報導
此役開打後不到2分鐘，在一次搶下籃板發動快攻的回合中，Klay Thompson和Jaden McDaniels拉扯在一起，兩人發生衝突，Thompson的球衣被撕破。Green為隊友出頭也加入戰局，勾住了灰狼隊中鋒Rudy Gobert 的頸部，後者就這樣被他拖行整整7秒。
最終，裁判重新檢視這一次的犯規，Thompson和Jaden McDaniels被判2次技術犯規犯規，Green則領到2級惡意犯規，3人皆被驅逐出場。
《ClutchPoints》記者Brett Siegel在個人社群網站上分析了3人之後可能的懲處，他寫道：「根據聯盟處罰類似衝突的判例以及我在交流後得出的觀點，預計Klay與Jaden將被禁賽1-2 場。至於Draymond Green，他的行為可能加劇了衝突，所以有可能被禁賽2-5場的理由。」
目前勇士隊主將Stephen Curry因為膝蓋傷勢而缺陣，雖然情況不嚴重，但不確定何時能回歸。如今Thompson和Green兩名主力球員若也被禁賽，對處於4連敗當中的球隊無疑是雪上加霜。