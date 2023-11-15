李善均腳毛驗毒陰性！理由是「毛不夠要重拔」 警方遭轟辦案不力
電影《寄生上流》韓星李善均涉嫌吸食大麻等多種毒品，警方上個月傳喚本人到案說明，採集100根毛髮、尿液進行毒品精密檢測，結果為陰性，本月初再拔李善均的腳毛送驗，結果今（15）日出爐，還是呈現陰性，警方解釋是檢體數量不足，被網友和韓媒批評證據不明確就發動調查，質疑辦案過程有遐思。
記者楊穎軒／綜合報導
據韓媒報導，仁川警察廳今天表示，國立法醫學研究所對李善均的腳毛進行詳細分析後，告知他們「因為腳毛重量不足，無法進行檢測」，所以導致驗毒結果「無法判讀」，加上首次約談對李善均進行簡易的驗尿試劑測試，得到陰性結果，這已經是李善均的藥檢結果第三次呈現陰性或無法辨認。
據悉，警方正在考慮近日三度傳喚李善均到案，要求再次採集腳毛進行毒品檢測，不過此舉讓外界懷疑起初未能取得確切的物證，即對李善均「在沒有明確證據的情況下進行不合理的調查」，抨擊調查機關辦案不力。
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