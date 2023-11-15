藍白終於整合！朱立倫喜曬4人合照：今天我們共同寫下民主新頁
藍白合政黨協商二次會今（15）日展開，由前總統馬英九當見證人，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席、民眾黨總統參選人柯文哲及國民黨總統參選人侯友宜與會，雙方終於達成合作協議；會後，朱立倫在臉書分享四人合照，並表示「今天我們都在寫台灣的歷史！」
記者孫唯容／綜合報導
朱立倫表示，今天他要特別感謝馬英九、侯友宜以及柯文哲，他們都在寫台灣的歷史，因為藍白這次的聯合競選，不僅是為了第三波民主改革，未來他們更要組織聯合政府，讓台灣可以彙集更多的力量，讓社會變得更好。
朱立倫直言，實現政黨輪替是超過60%以上主流民意的期待，他們會共同努力，也會全力的來爭取2024勝選，將來他們會組成聯合政府，共同為中華民國來努力。
朱立倫提到，誠如馬英九所說，他們為台灣的政治史締造了紀錄；未來他們兩黨會互相幫忙，依據合作的協議全力以赴，不負台灣民眾的期待。朱立倫也特別感謝侯友宜及柯文哲，願意放下個人，在政黨合作、組成聯合政府的方向上往前邁進，完成第三波的民主改革，更是讓台灣民主的發展史往邁進了一大步。
最後朱立倫強調，「我們都有共同的信念，希望中華民國這一塊土地都能夠平安。為了台灣、為了中華民國的未來，我們會繼續努力！」