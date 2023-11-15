跨世代／藍白合後首露面！柯文哲現身論壇　自嘲支持者都沒投票權

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於會前接受媒體堵訪，柯文哲比預定時間晚了幾分鐘抵達現場，一度因為聯訪而進不了會場，但主持人已經宣布「歡迎柯文哲主席進場」，眾多學生將鏡頭對準大門、等待柯文哲入場，卻撲了空，紛紛發出失望的呼聲，但柯文哲一踏入會場，就受到學生大力歡迎，展現超高的人氣。
柯文哲於演講過程中，大談年輕人找不到工作、買不起房子、不敢結婚、不敢生小孩，以及沒有希望的「4不1沒有」問題，剖析青年人所面臨的困境，一項比一項扎心，說中許多與會大學生、高中生的內心話，而結束演說後，也獲得現場青年大力歡呼支持。
此外，柯文哲在台上也與現場學生進行「超親民」互動，詢問台下學生，「你們這個是高中還是大學？今天不是上課日嗎？」在座的青年一開始只是小聲但熱烈的回應柯文哲的詢問，直到台下一位女學生提高音量大喊「為了看你！」柯文哲反問「請假嗎？」女學生也熱情回應「對呀」，彷彿成了粉絲見面會現場。
柯文哲與學生對話也來了興致，詢問女學生「妳有沒有投票權？」女學生大聲回應「沒有」，柯文哲也不以為意、笑了兩聲後自嘲，「我的支持群眾都是沒有投票權的，學生啦，外勞啦，還有外配」，再度逗樂了現場學生、引起一陣歡呼，受足現場聽眾喜愛。
更多「2024總統大選青年論壇」相關新聞。