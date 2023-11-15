NBA／遭勇士Green鎖喉 Rudy Gobert：小丑，Curry不打他也不想打
金州勇士和明尼蘇達灰狼今（15）日在比賽中發生衝突，雙方有3人被驅逐出場，而Draymond Green對Rudy Gobert做出「鎖喉」的危險動作，則受到外界的關注和討論。當事人Gobert賽後受訪時罵對方是小丑，並稱Green不想在Curry不在場上時打球，所以才主動挑起事端。
記者黃建霖/綜合報導
這次大亂鬥在此役開賽不到2分鐘後就爆發，當時兩隊在場上還是0:0，Klay Thompson和Jaden McDaniels拉扯在一起，之後發生衝突。Green為隊友出頭加入戰局，勾住了灰狼隊中鋒Rudy Gobert的頸部，並拖行對方整整7秒。
裁判在重新檢視這一次的衝突後，給了Thompson和Jaden McDaniels各2次技術犯規犯規，Green則領到2級惡意犯規，3人皆被驅逐出場。
上前勸架卻被對手做出危險動作的Gobert，賽後直言自己早知道Green會試圖讓自己被驅逐出場，「因為他不想在沒有他兄弟Stephen Curry的情況下打球」。
而對於對方兇狠地勾住自己脖子的動作，Gobert則不悅地表示：「那是小丑的行為。」
而勇士總教練Steve Kerr則表示，「Klay Thompson不應該被踢出比賽。後面有人告訴我Rudy把手放在Klay的脖子上，這就是Draymond衝向他的原因。」