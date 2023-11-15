跨世代／表現請給分！學生：「賴清德了無新意、柯文哲又失言」

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另外在光電議題、青年低薪等議題上，學生雖肯定賴清德有提出相關論述，但普遍同意論述缺乏具體內容，一位東吳大學大一新生更以「答非所問」評論賴清德的今日表現。一名陽明交通大學大二女同學儘管給賴清德打出7.5的高分，但同樣認為賴清德回應「有點籠統」。
至於民眾黨總統參選人柯文哲則因為遲到、手機未關機、論壇上頻問「能不能下班」等表現，被部分學生批評「表現相當不及格」，一位陽明交大的賴姓研究生甚至只給出3分，認為柯文哲表現讓人感覺不被尊重。有位16歲師大附中的周姓女高中生更直接幫柯文哲打0分，她表示雖然自己沒有投票權，但仍相當關注台灣未來，而柯文哲做為2024總統參選人卻在論壇上不斷以「我沒有答案」做結論，讓她感到相當困惑，還表示因為聽不懂柯文哲的論述「一度想打瞌睡」。
另外，有名台大政治系黃姓大學生則對柯文哲在政策論述上，最後均淪為「找出問題，卻未提出解決方案」感到相當失望，「表現很扣分」。而一名明志科大材料工程系的謝同學儘管給柯文哲表現打7分，但也直言他在論壇上將身心障礙者稱為「智障」是明顯失言，認為既然要角逐總統大位，就應該要知道自己在什麼場合該發表什麼言論。
不過不論兩黨總統參選人的主張是否獲得支持，學生對於兩人願意與青年直球對決都給予高度肯定，並對郭台銘與侯友宜因未出席活動喪失與青年互動的機會感到可惜，一名彰化師範大學施同學更諷刺的要郭台銘「不用再跳我姓郭了」，覺得未出席的兩位參選人都是選擇直接放棄青年選票，「反正他們的票本來就不是青年」。
參與論壇的青年們主張，青年是國家未來的主人翁，不論是否手握投票權，聲音都該被聆聽、被關注，因此不論表現好壞，只要願意與青年面對面「有出席，就及格」。
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