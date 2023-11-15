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跨世代／表現請給分！學生：「賴清德了無新意、柯文哲又失言」

▲民進黨總統參選人賴清德今（15）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，現場學生提問台南88槍擊案、赴立院國情報告、2050淨零碳排等議題。（圖／NOWnews攝影中心）
▲民進黨總統參選人賴清德今（15）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，現場學生提問台南88槍擊案、赴立院國情報告、2050淨零碳排等議題。（圖／NOWnews攝影中心）

記者陳詩雨／台北報導

由《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》在15日早上9點半正式登場，論壇由民進黨總統參選人賴清德拉開序幕，學生對於賴清德在論壇上的表現，雖大多給予正面評價，「至少他願意與青年對談」，但在被記者問及「若滿分為10分，會幫賴清德打幾分？」雖然大多學生給出及格分數，不過也有學生表示「感覺他只是在打官腔」。

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一名遠東科技大學學生表示，對於賴清德的表現，他只能給出3分評價，而會打出低分的主要原因為賴清德的回應了無新意，「回覆就是平常會對外回應的公關話術」，認為賴清德表現不夠誠懇。另外一名大三的南華大學旅遊管理系同學同樣也是給出不及格的5分，批評賴清德在很多的政策論述上「在過去8年就可以做了，何必等到選舉」，且對於賴清德在提問環節時，把租屋權益問題全推還給房東與學生相當不滿，認為賴清德若要選總統，就應該立法試圖幫學生解決問題。

另外在光電議題、青年低薪等議題上，學生雖肯定賴清德有提出相關論述，但普遍同意論述缺乏具體內容，一位東吳大學大一新生更以「答非所問」評論賴清德的今日表現。一名陽明交通大學大二女同學儘管給賴清德打出7.5的高分，但同樣認為賴清德回應「有點籠統」。

▲民進黨總統參選人賴清德今日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，對於他的表現，一名遠東科技大學學生給出3分負評。（圖／攝影葉志明攝，2023.11.15）
▲民進黨總統參選人賴清德今日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，對於他的表現，一名遠東科技大學學生給出3分負評。（圖／記者葉志明攝，2023.11.15）
至於民眾黨總統參選人柯文哲則因為遲到、手機未關機、論壇上頻問「能不能下班」等表現，被部分學生批評「表現相當不及格」，一位陽明交大的賴姓研究生甚至只給出3分，認為柯文哲表現讓人感覺不被尊重。有位16歲師大附中的周姓女高中生更直接幫柯文哲打0分，她表示雖然自己沒有投票權，但仍相當關注台灣未來，而柯文哲做為2024總統參選人卻在論壇上不斷以「我沒有答案」做結論，讓她感到相當困惑，還表示因為聽不懂柯文哲的論述「一度想打瞌睡」。

另外，有名台大政治系黃姓大學生則對柯文哲在政策論述上，最後均淪為「找出問題，卻未提出解決方案」感到相當失望，「表現很扣分」。而一名明志科大材料工程系的謝同學儘管給柯文哲表現打7分，但也直言他在論壇上將身心障礙者稱為「智障」是明顯失言，認為既然要角逐總統大位，就應該要知道自己在什麼場合該發表什麼言論。

▲師大附中周姓女同學表示，民眾黨總統參選人柯文哲在今天論壇上的表現為0到1分，認為柯文哲許多論述都文不對題，特別是把多元性別與精神分裂會為一談非常不合理。
▲師大附中周姓女同學表示，民眾黨總統參選人柯文哲在今天論壇上的表現為0到1分，認為柯文哲許多論述都文不對題，特別是把多元性別與精神分裂會為一談非常不合理。（圖／記者葉志明攝，2023.11.15）
不過不論兩黨總統參選人的主張是否獲得支持，學生對於兩人願意與青年直球對決都給予高度肯定，並對郭台銘與侯友宜因未出席活動喪失與青年互動的機會感到可惜，一名彰化師範大學施同學更諷刺的要郭台銘「不用再跳我姓郭了」，覺得未出席的兩位參選人都是選擇直接放棄青年選票，「反正他們的票本來就不是青年」。

參與論壇的青年們主張，青年是國家未來的主人翁，不論是否手握投票權，聲音都該被聆聽、被關注，因此不論表現好壞，只要願意與青年面對面「有出席，就及格」。

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