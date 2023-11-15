跨世代／柯文哲談創新！批不該「拚成功率」 盼台灣「允許失敗」
民眾黨總統參選人柯文哲今（15）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，會中論及台灣經濟困境，直指最大問題在於「產業升級失敗」，而產業升級只有3條路，包括「ICD產業繼續做」、「傳統產業要升級」、「新創產業做起來」，並需要建立一個允許失敗的環境。
記者林志怡／台北報導
柯文哲表示，ICD目前佔台灣GDP的20%，這是台灣已經成功的產業，沒理由不繼續做下去，但同時傳統產業也要升級，其中又有2個基本動作，包括「數位轉型」、「2050淨零碳排」等，至於創新產業方面，他曾經與使丹佛大學的創投產業教授對談，他認為，台灣只顧著提高「創業成功率」是錯誤的作法。
對於創新產業方面，柯文哲進一步解釋，創新產業成功的秘訣應該是建立一個允許失敗的環境，美國矽谷內的創業成功率僅有10％，5年存活率僅有2%，大家只看見美國矽谷有Youtube、Google、臉書、Uber，人類創新都在矽谷發生，但沒看見背後無數失敗。
柯文哲表示，台灣只顧著提高成功率，但這是錯的，應該要建立允許失敗的環境，就像新藥上市需要臨床試驗，新的制度上線前也需要做試驗，「我們常犯的錯誤就是想要一步登天」，應該要分幾個階段，先是找試飛員、找人試試看，然後讓想參加可以參加、不想參加可以不要參加，最後才是全面實行。