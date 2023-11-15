台塑牛小排準備好了！招待所對外開放 王文淵畫的辦公浮雕也曝光
台塑企業總部於今（2023）年10月20日起，全員在內湖新大樓辦公，過去一向以神秘著稱的招待所從高樓層變成2樓，且目前已可以悄悄對外開放，外界有機會一嚐著名的「台塑牛小排」。同時，台塑企業總裁王文淵位於A5棟的13樓辦公室服務處也曝光，一旁牆上印著經營理念「勤勞樸實」四個大字，搭配底下親自由王文淵創作的「台塑企業產業發展史」浮雕。
記者許家禎／台北報導
台塑企業總部內湖新大樓各棟、各樓層之主要公司配置日前曝光，其中A1棟有台塑8到11樓、南亞2到7樓；A2棟有台化7到11樓、台塑石化4到7樓；A5棟有總管理處3到13樓、河靜鋼鐵8樓，而過去一向以神秘著稱的招待所則在A5棟2樓。
原台塑集團總部大樓已有40多年的歷史，原本的招待所位於13樓，曾是創辦人「經營之神」王永慶生活起居的地方，13樓隱密除了因為電梯只達12樓必須另外走上去之外，招待所也是他用來宴請賓客大老闆們的場所，最有名的「台塑牛小排」就出自於此。
「台塑牛小排」是以王永慶夫人李寶珠依傳統家鄉味親自調配，以獨特的中式配方醃製再加以烘烤，過去招待所只有台塑企業的一級主管才能訂位，這次搬家也保留了招待所，只是位置不在高樓反在低樓層的2樓，外界好奇是否可能外開放？為此，今日台塑企業表示已可以對外開放營業了，準備好讓外界品嘗著名的「台塑牛小排」。
今日台塑企業總裁王文淵歡慶「入厝」，邀請媒體「開箱」招待所餐廳外，神秘的A5棟高樓層也曝光，14樓為總裁辦公室，13樓則設有服務處，服務處一旁牆上印著經營理念「勤勞樸實」四個大字，搭配底下親自由王文淵創作的「台塑企業產業發展史」浮雕。
「台塑企業產業發展史」包含5個圖騰「唐山過台灣」、「墾地拓荒」、「築構輕工業」、「展望石化業」、「展望電子業」，由王文淵設計創作，作品於1997年在麥寮發表，麥寮六輕行政大樓前就有圖騰說明版，這次台塑企業總部搬新家，5大圖騰被製作成浮雕，顯得格外氣派。