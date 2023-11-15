郭昱晴曾相戀尤清兒子17年！準婆婆阻撓結不成婚 她痛揭情變內幕
53歲藝人郭昱晴因演出《麻辣鮮師》中「萬人美」一角廣為人知。今（15）日民進黨中執會通過不分區立委名單，郭昱晴也在其中。事實上，她除了在演藝圈之外，和政治圈也緊緊相連，她曾和台北縣前縣長尤清的兒子尤昭文愛情長跑17年，最後卻未能修成正果。
記者薛羽彤／綜合報導
郭昱晴除了「萬老師」一角廣為人知外，她最著名的還有和尤清的兒子尤昭文愛情長跑17年一事，兩人一度論及婚嫁，準備步入禮堂，卻因為婆媳問題，結不成婚，解除婚約。郭昱晴事後也曾在節目上透露，自己在尤家不僅會被使喚煮晚餐，就連吃飯也只能最後才吃；連去看個電影，準婆婆曹子勤都會坐在中間；若跟尤昭文私下出去，曹子勤還會不開心，坦承「尤媽媽」就是情變主因。2008年郭昱晴嫁給小6歲購物台製作人林宣廷，2012年生下一子，一家三口幸福美滿。
此外，2021年郭昱晴曬出網友私訊，內容寫道「妳就是被尤清兒子玩弄很久，又被退貨的那個人」，她直接公開回擊，「我就是我，不會活在你這種吐不出好話的人的嘴巴上！更何況我的故事又與您何關？！您有參與？！說三道四歪曲事實是您的強項？」
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